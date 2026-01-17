MP में अब लाडली बहनों को ट्रेनिंग व जॉब से जोड़ेगी मोहन सरकार, CM ने कहा ₹50 हजार करोड़ से ज्यादा की किस्त जारी

Ladli Behna Yojana Installments Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने माखन नगर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की राशि वितरण के साथ विभिन्न विकास कार्यों के भूमि-पूजन और लोकार्पण करते हुए कहा कि मप्र देश का पहला राज्य है, जहाँ विकास के 4 सूत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के लिये मिशन मोड पर कार्य हो रहा है. प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. लाड़ली बहनों के खाते में 1836 करोड़ की राशि अंतरित की गयी है. जनवरी 2026 तक बहनों के खातों में 50 हजार करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर प्रदेश के विकास के लिये कार्य किया जा रहा है.

बहनों को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ेंगे : CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त का अंतरण किया गया है. उन्होंने कहा कि बहनों के हाथ में पैसे आते हैं, तो वह पूरे परिवार की चिंता करती हैं. स्वयं को सबसे पीछे रखती है और परिवार के लिए अपना जीवन लगा देती हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार धीरे-धीरे लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाती जा रही है. रोजगारपरक उद्योग में काम करने पर बहनों को 5 हजार रुपये देने में भी सरकार मदद करेगी. बहनों को संपत्ति की रजिस्ट्री में 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से प्रदेश की 29 लाख पात्र हितग्राही बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 90 करोड़ से अधिक अनुदान राशि ट्रांसफर की और सोहागपुर विधानसभा के लिए 206 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया. इसमें माखन नगर का नवनिर्मित सर्किट हाउस भी शामिल है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदापुरम का मलबरी रेशम प्रसिद्ध है. यहां धागा निर्माण में उद्योग शुरू कर 50 दीदियां लखपति बनी हैं. राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है. इस वर्ष कृषि को रोजगार और उद्योग से जोड़ा जाएगा. बहनों को प्रशिक्षण देकर स्व-सहायता समूह से जोड़ेंगे. किसानों को गेहूं, धान और दालों का उचित मूल्य दिलवाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि बाबई-मोहासा औद्योगिक क्षेत्र की 1000 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है. उद्योगों के लिए अब 400 एकड़ भूमि आवंटन पर काम हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे रही है. हम सभी वर्ष @2047 तक भारत को विकसित बनाते दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे.

यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana 32th Installment: इंतजार खत्म ! लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आज होगी जारी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 1500-1500 रुपये

यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana: लाडली बहनों को ₹3000 हर महीने! CM मोहन ने लाडली बहना योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान

यह भी पढ़ें : Panchayat Sachiv Retirement Age: अब 62 साल में रिटायर होंगे पंचायत सचिव, CM मोहन ने विशेष भत्ते का किया ऐलान

यह भी पढ़ें : Aadhaar For Students: आधार अपडेट नहीं तो होगा नुकसान? MP में विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार