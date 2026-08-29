छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड! सड़क पर आया मलबा, यात्री बस और कार फंसीं

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. शनिवार को सर्वमंगला से कांबेरी जाने वाले मुख्य मार्ग पर अचानक बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थरों का मलबा सड़क पर आ गया, जिससे इलाके में लैंडस्लाइड जैसे हालात बन गए. कुछ ही मिनटों में सड़क मलबे से भर गई और वहां से गुजर रही एक यात्री बस और कार बीच रास्ते में फंस गईं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि समय रहते पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

नानक सिंह राजपूत की रिपोर्ट...

अचानक सड़क पर आ गया भारी मलबा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भारी बारिश के दौरान सर्वमंगला-कांबेरी मार्ग पर अचानक पहाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा खिसककर सड़क पर आ गया. देखते ही देखते सड़क का एक हिस्सा मलबे से पट गया. वाहन चालकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई वाहन बीच रास्ते में रुक गए.

मलबे में फंसी यात्री बस और कार

घटना के समय एक यात्री बस और एक कार इसी मार्ग से गुजर रही थीं. सड़क पर मलबा आने के कारण दोनों वाहन आगे नहीं बढ़ सके और वहीं फंस गए. वाहन में सवार लोगों के बीच कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

कुछ समय के लिए प्रभावित रहा आवागमन

मलबा फैलने के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई. बारिश के बीच लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासनिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु बनाने की कोशिश शुरू की.

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने सबसे पहले फंसे हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की और फिर मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई. राहत और बचाव कार्य के दौरान वाहन चालकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई.

सड़क पर जमा भारी मलबे के कारण बस और कार को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई घंटों की कोशिशों के बाद वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. इसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य होने लगा.

लगातार बारिश से बढ़ा खतरा

कोरबा जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इसके चलते पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों में मिट्टी खिसकने का खतरा बढ़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बारिश का दौर जारी रहा तो ऐसे क्षेत्रों में और भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

सर्वमंगला-कांबेरी मार्ग पर हुई इस घटना ने बारिश के मौसम में सड़क सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे इलाकों में पहले से सुरक्षा इंतजाम और निगरानी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

प्रशासन ने लोगों से की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान पहाड़ी और संवेदनशील मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें. मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.