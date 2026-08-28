दिल्ली से उड़े विमान का लैंडिंग के दौरान पहिया फटा, बिलासपुर एयरपोर्ट पर हादसा; 60 यात्रियों की सांसें अटकी

बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली से आई एलाइंस एयर की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होते-होते बच गई. विमान का दाहिना पहिया अचानक फट गया और उसमें आग लगने की भी सूचना सामने आई. इसके बाद विमान रनवे पर कुछ दूरी तक घिसटता रहा. विमान में सवार 60 यात्रियों की सांसें थम गईं, लेकिन पायलट की सतर्कता और त्वरित फैसले ने स्थिति को संभाल लिया. समय रहते विमान को सुरक्षित रोक लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए. इस घटना ने एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को भी कुछ देर के लिए चिंतित कर दिया.

दिल्ली से बिलासपुर आ रही थी फ्लाइट

जानकारी के अनुसार, एलाइंस एयर की फ्लाइट शुक्रवार सुबह करीब 10:55 बजे दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी. करीब ढाई घंटे की उड़ान के बाद विमान जब बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर उतर रहा था, तभी लैंडिंग के दौरान उसका दाहिना पहिया अचानक फट गया. अचानक हुई इस घटना से एयरपोर्ट प्रशासन और विमान में मौजूद यात्रियों के बीच हलचल मच गई.

पहिया फटने के बाद आग लगने की सूचना

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहिया फटने के बाद उसमें आग भी दिखाई दी. इसके बाद विमान रनवे पर कुछ दूरी तक घिसटता हुआ आगे बढ़ा. यह दृश्य देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. हालांकि विमान चालक दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था.

पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तत्काल नियंत्रण संभाला और विमान को सुरक्षित तरीके से रोक दिया. यदि समय रहते विमान को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. पायलट की सतर्कता और अनुभव की वजह से सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी और संभावित दुर्घटना टल गई.

सभी 60 यात्री सुरक्षित

घटना के बावजूद विमान में सवार सभी 60 यात्री सुरक्षित हैं. किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं मिली है. विमान रुकने के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने विमान का निरीक्षण शुरू कर दिया है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लैंडिंग के दौरान पहिया किन कारणों से फटा. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.