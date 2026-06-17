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दहेज के लिए पत्नी की पिटाई; गर्भपात का आरोप, ग्वालियर में पति समेत 4 पर केस

ग्वालियर में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया, गर्भवती महिला से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पति समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज, जांच जारी.

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दहेज के लिए पत्नी की पिटाई; गर्भपात का आरोप, ग्वालियर में पति समेत 4 पर केस
ग्वालियर में दहेज प्रताड़ना: गर्भवती महिला से मारपीट, वीडियो वायरल के बाद केस दर्ज

Gwalior Dowry Case: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पहले मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. आरोप है कि पति समेत सास, जेठ और देवर ने मिलकर महिला की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसका दो महीने का गर्भ गिर गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

ग्वालियर थाना क्षेत्र के नौमहला घासमंडी इलाके की रहने वाली संगम पारछे ने अपने पति सुमित पारछे और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उससे दहेज की मांग की जाने लगी और उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता रहा.

Gwalior Dowry Case: वायरल वीडियो में अपना दर्द सुनाती पीड़िता

गर्भवती महिला के साथ बेरहमी से मारपीट

पीड़िता ने बताया कि 28 मई की शाम पति, सास, जेठ और देवर ने मिलकर उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की. हमले में पेट और पीठ पर गंभीर चोट आई, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसका दो महीने का गर्भ गिर गया. यह आरोप मामले को और गंभीर बना देता है.

पहले भी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई

महिला का आरोप है कि उसने इससे पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और प्रताड़ना लगातार बढ़ती गई.

वीडियो वायरल कर लगाई गुहार

मारपीट के दौरान पीड़िता ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके. इसके बाद वह परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और अधिकारियों से न्याय की मांग की.

एसएसपी के निर्देश पर दर्ज हुआ केस

एसपी ऑफिस में शिकायत के बाद एसएसपी धर्मवीर सिंह ने मामले में जांच के निर्देश दिए. जांच के बाद ग्वालियर थाना पुलिस ने पति, सास, जेठ और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी और गर्भपात कराने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है.

पुलिस जांच जारी

सीएसपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Dev Shrimali
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