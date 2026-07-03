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YouTube से सीखा तरीका; फिर छापने लगे 500-500 के नोट, आगर मालवा का कृषि सेवा केंद्र बना फर्जी नोटों की फैक्ट्री

मध्यप्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. कृषि सेवा केंद्र की आड़ में 500 रुपये के नकली नोट छापे जा रहे थे. दो आरोपी गिरफ्तार, 57,500 रुपये के फर्जी नोट और प्रिंटिंग उपकरण जब्त. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब से नकली नोट छापने की तकनीक सीखी थी.

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YouTube से सीखा तरीका; फिर छापने लगे 500-500 के नोट, आगर मालवा का कृषि सेवा केंद्र बना फर्जी नोटों की फैक्ट्री
यूट्यूब से सीखी फर्जी नोट बनाने की तकनीक, कृषि सेवा केंद्र की आड़ में छाप रहे थे नकली नोट, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कार्रवाई की है. नलखेड़ा थाना क्षेत्र में कृषि सेवा केंद्र की आड़ में संचालित इस अवैध कारोबार का खुलासा होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 500 रुपये के 115 नकली नोट जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 57,500 रुपये बताई गई है. जांच में सामने आया है कि आरोपी यूट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोट बनाने की तकनीक सीखते थे और रंगीन प्रिंटर की मदद से नोट तैयार करते थे. पुलिस को मौके से प्रिंटर, पेपर कटर और अन्य उपकरण भी मिले हैं. अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारी दबिश

नलखेड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड स्थित एक कृषि सेवा केंद्र में संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी नागेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पवार कृषि सेवा केंद्र पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

Fake Currency Racket Busted: पुलिस के सामने जब्त किया गया सामान

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बैग से मिले 500 रुपये के 115 नकली नोट

तलाशी के दौरान पुलिस को एक बैग मिला, जिसमें 500 रुपये के कुल 115 नोट रखे हुए थे. जांच में कई नोटों के सीरियल नंबर एक जैसे पाए गए. नोटों के कागज, रंग और प्रिंटिंग की गुणवत्ता भी संदिग्ध लगी. प्रारंभिक परीक्षण में सभी नोट नकली पाए गए. पुलिस ने मौके से कुल 57,500 रुपये कीमत के नकली नोट जब्त किए हैं.

यूट्यूब देखकर सीखी नकली नोट बनाने की तकनीक

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब वीडियो के जरिए नकली नोट तैयार करने की प्रक्रिया सीखी थी. आरोपी पहले असली 500 रुपये के नोट को स्कैन करते थे. इसके बाद रंगीन प्रिंटर की सहायता से उसकी प्रतिलिपि प्रिंट की जाती थी. प्रिंट निकलने के बाद पेपर कटर की मदद से नोटों को असली आकार में काटा जाता था ताकि वे देखने में असली नोट जैसे लगें.

Fake Currency Racket Busted: 500 का नकली नोट

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प्रिंटर, स्कैनर और अन्य उपकरण जब्त

पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की है. जब्त सामग्री में ये शामिल हैं :

  • 500 रुपये के 115 नकली नोट
  • रंगीन प्रिंटर
  • पेपर कटर
  • स्कैनिंग एवं प्रिंटिंग उपकरण
  • नकली नोट निर्माण में इस्तेमाल अन्य सामग्री

इन सभी वस्तुओं को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों नरेंद्र सिंह सौंधिया और शुभम सोलंकी को गिरफ्तार किया है. दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध गतिविधि में और कौन-कौन शामिल था.

कितने नोट बाजार में खपाए गए? इसकी जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने नकली नोट तैयार किए और उनमें से कितने बाजार में चलाए गए. जांच का फोकस उन दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और लोगों तक पहुंचने पर भी है, जहां इन नोटों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि कहीं यह गिरोह किसी बड़े नेटवर्क से तो जुड़ा नहीं था.

BNS के तहत दर्ज हुआ मामला

नलखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 178(3)(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल गतिविधियों और बरामद उपकरणों की जांच के आधार पर आगे और खुलासे हो सकते हैं.

कृषि सेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नकली नोट छापने का यह कथित कारोबार एक कृषि सेवा केंद्र की आड़ में संचालित किया जा रहा था. बाहर से सामान्य दुकान दिखाई देने वाले इस केंद्र के भीतर रंगीन प्रिंटर और अन्य उपकरणों के जरिए नकली नोट तैयार किए जा रहे थे. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं.

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