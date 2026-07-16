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12 घंटे में किसान मोर्चा की कार्यकारिणी रद्द; 27 पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक, आगर मालवा BJP में गुटबाजी!

आगर-मालवा में भाजपा किसान मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषणा के कुछ घंटों बाद ही निरस्त कर दी गई. जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने वरिष्ठ नेताओं से समन्वय नहीं होने का हवाला दिया. घटनाक्रम के बाद गुटबाजी की चर्चाएं तेज हैं.

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12 घंटे में किसान मोर्चा की कार्यकारिणी रद्द; 27 पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक, आगर मालवा BJP में गुटबाजी!
आगर-मालवा भाजपा में खुली गुटबाजी! किसान मोर्चा की कार्यकारिणी 12 घंटे में निरस्त, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा सियासी भूचाल
आगर मालवा:

मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. भाजपा किसान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी के गठन और फिर महज कुछ घंटों के भीतर उसके निरस्तीकरण ने संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी और समन्वय की कमी को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया है. गुरुवार को किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश परमार द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी को करीब 12 घंटे के भीतर ही भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया. इस घटनाक्रम के बाद जिले के राजनीतिक और संगठनात्मक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

सुबह बनी कार्यकारिणी, शाम को हुई निरस्त

गुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश परमार ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की थी. जारी सूची में 5 जिला उपाध्यक्ष, 2 जिला महामंत्री, 5 जिला मंत्री समेत कुल 27 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी. कार्यकारिणी की घोषणा के बाद नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाइयां भी दी गईं. व्हाट्सएप समूहों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियुक्ति सूची व्यापक रूप से साझा की गई. दिनेश परमार ने अपने संदेश में लिखा था कि ये नियुक्तियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश नेतृत्व और जिला अध्यक्ष ओम मालवीय की अनुशंसा से की गई हैं.

Agar Malwa BJP Kisan Morcha: सुबह जारी हुई लिस्ट

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एक सोशल मीडिया पोस्ट से बदला पूरा घटनाक्रम

कार्यकारिणी के गठन की खबर अभी पूरी तरह कार्यकर्ताओं तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि शाम को भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी कर दी. पोस्ट में लिखा गया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषित नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि कार्यकारिणी प्रदेश और जिला नेतृत्व की सहमति से बनी थी तो फिर उसे कुछ ही घंटों बाद निरस्त क्यों किया गया.

Agar Malwa BJP Kisan Morcha: रात होते-होते रद्द होने की पोस्ट

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जिला अध्यक्ष ने बताई वजह

एनडीटीवी से बातचीत में भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने कहा कि कार्यकारिणी के गठन से पहले संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आवश्यक समन्वय नहीं किया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत व्यापक चर्चा और सहमति आवश्यक होती है. इसी कारण कार्यकारिणी को निरस्त किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी.

Agar Malwa BJP Kisan Morcha: बीजेपी में गुटबाजी

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दिनेश परमार का पक्ष नहीं आया सामने

विवाद के बाद किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश परमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. ऐसे में कार्यकारिणी निरस्त होने के मुद्दे पर उनका आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आ सका है.

सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी से जोड़कर देखे जा रहे हैं घटनाक्रम

राजनीतिक हलकों में इस पूरे विवाद को और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि किसान मोर्चा अध्यक्ष दिनेश परमार को क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का करीबी माना जाता है. बताया जा रहा है कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का शुक्रवार को आगर विधानसभा क्षेत्र में दौरा प्रस्तावित है. ऐसे में उनके करीबी नेता द्वारा घोषित कार्यकारिणी का दौरे से ठीक पहले निरस्त होना राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे रहा है.

सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस

घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा की स्थानीय राजनीति को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी जल्दी कार्यकारिणी का निरस्त होना संगठन के भीतर बेहतर समन्वय की आवश्यकता की ओर संकेत करता है. वहीं विपक्षी दल भी इस मामले को भाजपा की अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं.

नई कार्यकारिणी का इंतजार

फिलहाल भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श के बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी. हालांकि एक दिन के भीतर हुए इस घटनाक्रम ने आगर-मालवा भाजपा की अंदरूनी राजनीति को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है. अब संगठन की अगली घोषणा और नए पदाधिकारियों की सूची पर कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं.

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