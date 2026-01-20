विज्ञापन
10 दिनों तक लिफ्ट में कुचलता रहा बुजुर्ग का शव, भोपाल की पॉश कॉलोनी में लापरवाही की सारी हदें हुईं पार

Lift Accident Bhopal: रहवासियों ने बिल्डर और सोसायटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि लिफ्ट के दरवाज़े कई बार तब भी खुल जाते थे, जब अंदर लिफ्ट मौजूद ही नहीं होती थी. आरोप है कि मृतक के फ्लैट के सामने शाफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो एक जानलेवा जाल बन गया.

Elevator Accident Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में होशंगाबाद रोड स्थित पॉश कॉलोनी चिनार ड्रीम सिटी (Chinarr Dream City) से लापरवाही की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां 77 साल के एक बुज़ुर्ग करीब दस दिनों तक लिफ्ट शाफ्ट में मृत पड़े रहे और उनके ऊपर से लिफ्ट चलती रही खामोशी से, बार-बार, उनके शव को कुचलती हुई. इस भयावह सच का खुलासा तब हुआ, जब इमारत में तेज़ और असहनीय बदबू फैलने लगी. बदबू इतनी बढ़ गई कि मजबूरन रहवासियों और सोसायटी प्रबंधन को यह देखना पड़ा कि चमकदार फर्श और कांच के दरवाज़ों के नीचे आखिर छिपा क्या है.

कौन है मृतक?

मृतक की पहचान प्रीतम गिरी गोस्वामी (77) के रूप में हुई है, जो अपने बेटे मनोज गिरी के साथ फ्लैट नंबर D-304 में रहते थे. मनोज पास में ही एक किराने की दुकान के मालिक हैं, परिजन बताते हैं कि 6 जनवरी को दोपहर करीब तीन बजे प्रीतम गिरी घर से निकले थे. उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आए.

अगले दिन 7 जनवरी को परिवार ने मिसरोद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज में वह परिसर के भीतर चलते हुए दिखे, लेकिन उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला.

जिस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था, वह यह कि बुज़ुर्ग तीसरी मंज़िल से खुले लिफ्ट शाफ्ट में गिर चुके थे, ठीक अपने फ्लैट के बाहर. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रहवासियों का आरोप है कि इसके बाद भी 8 से 10 दिनों तक लिफ्ट चलती रही, और शाफ्ट में फंसे शव के ऊपर से ऊपर-नीचे होती रही.

सच सामने आया 16 जनवरी को, जब लिफ्ट अचानक बंद हो गई. सोसायटी ने टेक्नीशियन को बुलाया. जैसे ही मोटर चालू कर लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठाया गया, पूरी बिल्डिंग में सड़ांध भरी बदबू फैल गई.

एक निवासी ने बताया, “बदबू की वजह से जब शाफ्ट की जांच की गई, तो अंदर एक सड़ा-गला शव मिला.” बाद में कपड़ों और चप्पलों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान प्रीतम गिरी के रूप में की.

बिल्डर और सोसायटी पर लगे ये आरोप

रहवासियों ने बिल्डर और सोसायटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि लिफ्ट के दरवाज़े कई बार तब भी खुल जाते थे, जब अंदर लिफ्ट मौजूद ही नहीं होती थी. आरोप है कि मृतक के फ्लैट के सामने शाफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो एक जानलेवा जाल बन गया.

मनोज गिरी ने बताया कि 6 जनवरी को ही लिफ्ट खराब थी और ग्राउंड फ्लोर से करीब दो फीट नीचे अटकी हुई थी. “हमें लगा पिताजी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन किसी ने ठीक से जांच नहीं की. अगर गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत लिफ्ट की जांच की होती, तो मेरे पिता का शव इस हालत में नहीं मिलता,” कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तीसरी मंज़िल के सीसीटीवी कैमरे सालों से खराब पड़े हैं, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

पुलिस ने क्या कहा?

मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा, “परिजनों के विस्तृत बयान अभी दर्ज किए जाने हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.”

वहीं एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा, “प्राथमिक तौर पर यह मामला लिफ्ट शाफ्ट में गिरने से हुई दुर्घटना का प्रतीत होता है. पोस्टमार्टम में सीने में गंभीर चोटों से मौत की पुष्टि हुई है. लिफ्ट के संचालन और रखरखाव से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे. यदि लापरवाही पाई गई, तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.”

पिछले साल मई में चिनार ड्रीम सिटी की इस घटना से पहले, पास ही स्थित रॉयल फार्म विला कॉलोनी में भी लिफ्ट से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा हुआ था. वहां बिजली गुल होने पर लिफ्ट में फंसे आठ साल के बच्चे को बचाने की कोशिश में उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई.

दो कॉलोनियां, दो लिफ्टें, दो मौतें दोनों ही घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि जब सिस्टम फेल होता है और जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो रोज़मर्रा की सुविधाएं कैसे मौत का कारण बन जाती हैं.

इन हादसों ने भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है, जहां लिफ्ट जैसी आम चीज़ अब लापरवाही और जवाबदेही के अभाव की खौफनाक मिसाल बनती जा रही है.

Lift Accident Bhopal, Chinarr Dream City, Elevator Accident, Elderly Man Dies, MP News
