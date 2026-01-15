MP की राजधानी भोपाल में बिजली कर्मचारियों से मारपीट; इतने आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल सिटी सर्कल के ऐशबाग इलाके में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है. कंपनी (MPEB) के इंडस्ट्रियल गेट कार्यालय प्रबंधक संजय बारमासे ने बताया कि बाग फरहत अफजा निवासी शहजादी बी द्वारा बिजली बिल का बकाया 1 लाख 41 हजार 669 रुपये जमा नहीं किया जा रहा था. उन्होंने अपना मकान सीमा बेगम को बेच दिया. इसके बाद कंपनी ने सीमा बेगम को बताया गया कि आपके द्वारा खरीदी किये गये मकान का पुराना बिजली बिल बकाया है. यदि बकाया बिल जमा नहीं किया तो बिजली काटने की कार्रवाई की जाएगी. इस पर उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए कर्मचारियों को अभद्रता की और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी.

इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

इस पूरे मामले पर मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरोपितों सीमा बेगम, आशु एवं समीर के खिलाफ ऐशबाग थाने में भारतीय न्‍याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296(बी), 132, 351(3) , 3(5) में एफआईआर दर्ज कराई गई है. थाना एशबाग ने भी प्रकरण पर संज्ञान लेकर विवेचना शुरू कर दी है.

बिजली कंपनी के सख्त निर्देश

बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट या दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं. कंपनी ने कहा है कि अक्सर देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट या दुर्व्यवहार किया जा रहा है. ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए.

