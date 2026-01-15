Bageshwar Dham: जिनके घर वेद नहीं पढ़ा जाता, उनके घर नावेद और जावेद पैदा होते हैं : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri Statement: मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि बागेश्वर धाम में गुरुकुल (Gurukulam) की स्थापना की जाएगी, जहां लोगों को वेदों की विद्या दी जाएगी. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “भोजन एक दिन तक टिकता है, पानी एक घंटे तक टिकता है, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है. इसलिए हम वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम में गुरुकुल खोलेंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानेंगे, उनके बच्चे भविष्य में ‘जावेद और नावेद' बन जाएंगे. शास्त्री ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य देशभर में गुरुकुल स्थापित करना है ताकि सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर सकें.

हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए सुंदरकाण्ड मंडल

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि छतरपुर में सुंदरकाण्ड कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. सुंदरकाण्ड मंडल के सदस्य देशभर में सनातनी विचारधारा को फैलाने और हृदय परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं. शास्त्री ने कहा, “भारत को हिंदुत्ववादी विचारधारा से भरने का एक ही रास्ता है—साधु-संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकाण्ड मंडल.”

कन्या विवाह में होगा संतों का समागम

बाबा बागेश्वर ने बताया कि इस साल कन्या विवाह उत्सव में खास बात यह होगी कि बेटियों के उत्सव के साथ संतों का समागम भी होगा. यह उत्सव तीन दिन तक चलेगा—13 फरवरी को मंडप और हल्दी, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी, और 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन बेटियों के माता-पिता नहीं हैं, उनका विवाह बागेश्वर धाम करवा रहा है ताकि उन्हें धर्मज माता-पिता मिल सकें

