रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा शादी आज, दिखावा नहीं सिर्फ सादगी और संस्कार, प्राइमल थीम में विरोश वेडिंग

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी आज यानी कि 26 फरवरी को होने वाली है.

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा शादी आज, दिखावा नहीं सिर्फ सादगी और संस्कार, प्राइमल थीम में विरोश वेडिंग
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी आज (26 फरवरी)
नई दिल्ली:

 रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर बताया जा रहा है कि यह एक खास “प्राइमल” थीम पर आधारित होगा. ‘प्राइमल' का मतलब है मूल, आदिम या वह जो शुरुआत से जुड़ा हो यानी जड़ों की ओर लौटना. इस थीम में शादी को उसी सादगी और पवित्रता के साथ रचा जाएगा, जैसे दशकों पहले विवाह होते थे, जब दिखावे से ज्यादा महत्व परंपराओं, रीति-रिवाजों और भावनाओं को दिया जाता था.

सूत्रों के मुताबिक, यह विवाह उसी विचार पर आधारित होगा “जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ” यानी प्रकृति, पंचतत्व और जीवन की मूल ऊर्जा को केंद्र में रखकर. सजावट में प्राकृतिक रंग, मिट्टी, लकड़ी, फूलों और पारंपरिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. हर रस्म को उसके असली स्वरूप में निभाया जाएगा, ताकि शादी में पुरातन भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे.

इस प्राइमल थीम के जरिए रश्मिका और विजय अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सादगी, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ाव के साथ करना चाहते हैं. यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि उस मूल भावना का उत्सव होगा, जहां रिश्ते दिखावे से नहीं, बल्कि विश्वास, संस्कार और प्रकृति के साक्षी में जुड़ते हैं.

बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका 26 फरवरी यानी आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस शादी केवल परिवार और बेहद करीबी लोग ही शामिल हो रहे हैं. शादी उदयपुर में हो रही है. लोकेशन राजसी है और शादी की थीम से लेकर हर अंदाज बेहद ही सिम्पल और क्लासी है. इसकी झलक विजय देवरकोंडा अपने इंस्टाग्राम पर दे चुके हैं.

