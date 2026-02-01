अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किया हमला, भीषण जंग जारी, दोनों देशों ने किए बड़े दावे

अफगानिस्तान ने गुरुवार को पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और दावा किया कि उसने कुछ दिन पहले हुए घातक हवाई हमलों के जवाब में दर्जनों सैनिकों को मार गिराया और बंदी बना लिया. सीमा पर कई ठिकानों पर यह हमला हाल के महीनों में हुई सीमा झड़पों और अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमलों के बाद हुआ है.तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "पाकिस्तानी सेना द्वारा बार-बार किए गए उल्लंघनों के जवाब में, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू किए गए."

हमले का आदेश जारी करने का वीडियो

अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने एक वीडियो को री पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अफगानिस्तान सेना ने कैसे हमले का आदेश जारी किया.

د وسلوال فوځ لوی درستیز قاري محمد فصیح الدین فطرت په انتقامي عملیاتو بوختو دفاعي ځواکونو ته قومانده ورکوي.#ملي_دفاع_وزارت pic.twitter.com/ifxYegyk05 — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) February 26, 2026

कुनार प्रांत के राज्यपाल कार्यालय और निवासियों ने एएफपी को बताया कि सैन्य कार्रवाई जारी है, जबकि अफगान अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र बल कई अन्य प्रांतों में भी सक्रिय हैं. उधर, पाकिस्तान ने कहा कि हमले का "तत्काल और प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा रहा है".

पाकिस्तान का दावा

मंत्रालय ने X पर लिखा कि तालिबान बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई क्षेत्रों में गोलीबारी की और पाकिस्तानी सैनिकों ने "तत्काल और प्रभावी ढंग से जवाब देते हुए भारी नुकसान पहुंचाया और कई चौकियों और उपकरणों को नष्ट कर दिया. इस्लामाबाद के सूचना मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सीमा पार "कई स्थानों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की".

तालिबान का दावा

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि अफगान बलों ने दो घंटे में 15 से अधिक पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है. मुजाहिद ने कहा, "दर्जनों (पाकिस्तानी) सैनिक मारे गए हैं, और हमने 10 शव कुनार और अन्य क्षेत्रों में भेज दिए हैं. कई घायल और जिंदा पकड़े गए लोग भी हैं." अफगान हताहतों की तत्काल कोई खबर नहीं है.

Sixth update!

Retaliatory Operations:



Along the so-called Durand Line, heavy retaliatory offensive operations have been launched against the enemy by the Islamic Emirate of Afghanistan through the 203 Mansouri Corps and the 201 Khalid bin Walid Corps at various points in the… — Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) February 26, 2026

सीमा पर महीनों से जारी हिंसा

यह सैन्य अभियान रविवार की सुबह नांगरहार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हमलों के बाद शुरू हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अनुसार कम से कम 13 नागरिक मारे गए. इस हमले में तालिबान सरकार ने कम से कम 18 लोगों के मारे जाने का दावा किया और पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सैन्य अभियान में 80 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं. दोनों पक्षों ने मंगलवार को सीमा पार गोलीबारी की भी सूचना दी, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ.

कतर-तुर्की की मध्यस्थता काम नहीं आई

पिछले कुछ महीनों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध काफी बिगड़ गए हैं, क्योंकि अक्टूबर में हुए घातक संघर्ष के बाद से जमीनी सीमा पारगमन मार्ग लगभग बंद हैं, जिसमें दोनों पक्षों के 70 से अधिक लोग मारे गए थे. कतर और तुर्की की मध्यस्थता से हुए शुरुआती युद्धविराम के बाद कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये प्रयास किसी स्थायी समझौते तक पहुंचने में विफल रहे. सऊदी अरब ने इस महीने हस्तक्षेप करते हुए अक्टूबर में अफगानिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए तीन पाकिस्तानी सैनिकों की रिहाई में मध्यस्थता की थी.