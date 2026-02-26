Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding LIVE Updates: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पहली शादी हो गई है. दोनों की तेलुगू शादी हो गई है और दोनों पति-पत्नी बन गए हैं. हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन सूत्रों ने बताया है कि दोनों विवाह के बंधन में बंध गए हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी आज यानी 26 फरवरी को हो गई है. शादी उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बने आईटीसी मोमेंटोस में हुई है. शादी के फंक्शन 24 फरवरी से शुरू हुए थे. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी को VIROSH नाम दिया गया है.

रश्मिका मंदाना पुष्पा, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं जबकि विजय देवरकोंडा अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म से जमकर सुर्खियां बटोर चुके हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अक्टूबर 2025 में बहुत ही सादगी के साथ सगाई की थी. हालांकि उन्होंने ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अक्सर उन्हें सगाई की अंगूठी पहने देखा जाता है. आइए जानते हगैं दोनों की शादी के लाइव अपडेट्स...

