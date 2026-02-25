विज्ञापन
29 minutes ago
येरूशलम:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की इजरायल यात्रा पर येरूशलम पहुंचेंगे. यह 9 साल बाद उनका दूसरा इजरायल दौरा है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के इस दौरे की जानकारी दी थी. इजरायल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने का बड़ा प्रस्ताव दिया है. साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में सहयोग की भी पेशकश की है. पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब ईरान-अमेरिका के टकराव को लेकर खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है. 

पीएम मोदी की इजरायल यात्रा का शेड्यूल

पीएम मोदी का विमान लगभग 1 बजे तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनका स्वागत कर सकते हैं.तेल अवीव में पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक अनौपचारिक मुलाकात होगी. शाम को पीएम मोदी यरूशलम पहुंचेंगे और इजरायली संसद नेसेट (Knesset) को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी येरूशलम में आयोजित एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी का दौरा करेंगे. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर (Private Dinner) की मेजबानी करेंगे, जहां दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.

PM Modi Israel Visit LIVE Updates

Feb 25, 2026 08:24 (IST)
PM Modi Israel Visit LIVE: होलोकॉस्ट मेमोरियल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री

PM मोदी 26 फरवरी को इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात करेंगे. होलोकॉस्ट मेमोरियल 'याद वाशेम' (Yad Vashem) का दौरा करेंगे.  भारत-इजरायल प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता (Delegation-level talks) और कई अहम रक्षा और तकनीकी समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे. भारत और इजरायल 'मिशन सुदर्शन' (एयर डिफेंस सिस्टम) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं.

Feb 25, 2026 08:22 (IST)
PM Modi Israel Visit LIVE: पीएम मोदी का 9 साल में दूसरा इजरायल दौरा

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी दो दिनी दौरे पर इजराइल पहुंचेंगे. मध्य एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी का ये दौरान सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले नौ साल में यह प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल की दूसरी राजकीय यात्रा होगी। पिछली बार पीएम मोदी ने 04-06 जुलाई, 2017 को इजराइल की यात्रा की थी.  

Feb 25, 2026 08:19 (IST)
PM Modi Israel Visit LIVE: इजरायली मीडिया में छाए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी साफ झलक रही है. इजरायल के अखबारों में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ दोनों देशों के मजबूत संबंधों का बखान किया गया है. 


