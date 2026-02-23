जब नागिन हाइवे पर उतरे तो सपेरा आ ही जाता है…देखें यूपी पुलिस का फिल्मी एक्शन

Lucknow Kanpur Highway nagin dance: इफ्तार से पहले का वक्त हो या शाम की भागदौड़...सड़क पर हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन जरा सोचिए, उसी बीच कोई अचानक नागिन बनकर हाईवे पर थिरकने लगे तो? लखनऊ कानपुर हाईवे पर ऐसा ही मंजर दिखा, जहां वायरल होने का जुनून दो युवतियों पर भारी पड़ गया. लखनऊ-कानपुर हाईवे पर शाम का आम ट्रैफिक चल रहा था. गाड़ियां अपनी रफ्तार से गुजर रही थीं, तभी बीच सड़क दो युवतियां अचानक नागिन डांस करने लगीं. कुछ सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन अब यही रील उनके लिए मुसीबत बन गई है.
वायरल रील का खुमार और हाईवे पर हंगामा (Viral Reel Craze on Highway)
देश में सोशल मीडिया रील्स का खुमार कुछ लोगों पर इस कदर छाया है कि होशो-हवास जैसे गायब हो जाते हैं. Lucknow Kanpur Highway पर दो युवतियां बीच सड़क नागिन डांस करती नजर आईं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंटरनेट पर देखते ही देखते से वायरल भी हो गया. चलते ट्रैफिक के बीच इस तरह का डांस न सिर्फ Traffic Rules का उल्लंघन है, बल्कि हादसे को दावत देने जैसा भी है. यूपी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
नागिन स्टेप परफेक्ट था,— UP POLICE (@Uppolice) February 22, 2026
पर लोकेशन फ्लॉप।
सपेरा आया… और शो स्टॉप। 🚨#RoadSafety pic.twitter.com/SZjXhhLtxZ
यूपी पुलिस का फिल्मी अंदाज (UP Police Filmy Warning)
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है. करीब 56 सेकेंड के इस वीडियो में फिल्म नागिन का एक क्लिप जोड़ते हुए कैप्शन दिया गया, 'नागिन स्टेप परफेक्ट था, पर लोकेशन फ्लॉप. सपेरा आया और शो स्टॉप.' रीलबाजों को ये समझने की जरूरत है कि, सड़कें स्टेज नहीं होतीं. Road Safety Rules इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी की जान जोखिम में न पड़े. वायरल होने की ख्वाहिश अगर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल दे, तो कानून का कदम उठाना लाजमी हो जाता है. यह खबर साफ मैसेज देती है कि सोशल मीडिया ट्रेंड के नाम पर कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.\
