Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ के बस्तर-सरगुजा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने का खतरा

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि बस्तर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है. इसके साथ ही गरज-चमक और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है. राजधानी रायपुर में भी दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में लोगों को मौसम की बदलती परिस्थितियों के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी है.

प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. कई क्षेत्रों में दिनभर बादलों का डेरा बना रह सकता है और बीच-बीच में बारिश देखने को मिल सकती है. लगातार नमी और सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव बना हुआ है.

बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष अलर्ट

बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला काफी तेज हो सकता है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है.

मौसम विभाग ने प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बहुत भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है. इसके साथ ही गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है. ऐसे मौसम में खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

रायपुर में दिनभर छाए रहेंगे बादल

राजधानी रायपुर में गुरुवार को आकाश सामान्यतः मेघमय रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार शहर में दिनभर बादलों का असर रहेगा और कुछ समय के लिए गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इससे लोगों को उमस से राहत मिलने के आसार हैं.

मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक रायपुर में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. बादलों और बारिश के कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वालों को मौसम की जानकारी पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. आने वाले घंटों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, इसलिए आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी है.