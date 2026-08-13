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Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी

छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश का जोर रहने वाला है. मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून सक्रिय हो गया है.

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Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी
  • छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश तेज होने और गरज-चमक की चेतावनी जारी की.
  • बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना.
  • मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में सामान्य रूप से मेघमय रहेंगे और दिन में एक-दो बार बारिश या गरज-चमक हो सकती है.
मानसून के सक्रिय होने का असर कब तक देखने को मिलेगा?

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई है. खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही गरज-चमक और वज्रपात की भी चेतावनी दी है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है. कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रायपुर में दिनभर छाए रहेंगे बादल

राजधानी रायपुर में आज आसमान सामान्य रूप से मेघमय रहने की संभावना है. दिन के दौरान एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

पिछले 24 घंटे में कैसी रही बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक मॉनसून की स्थिति सामान्य बनी हुई है और मौसमी वर्षा सामान्य से 7 प्रतिशत कम दर्ज की गई है.

बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत मौसम सिस्टम

पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम और मजबूत हो सकता है. इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसका असर पूर्वी और मध्य भारत के मौसम पर पड़ने की संभावना है.

अगले 12 से 24 घंटों में और मजबूत होगा सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 12 घंटों के दौरान यह कम दबाव का क्षेत्र और विकसित होकर स्पष्ट रूप से चिह्नित कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल सकता है. इसके बाद अगले 24 घंटों में इसके अवदाब का रूप लेने और उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश तट को पार करने की संभावना है. यही सिस्टम छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.

उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं अगले चार दिनों तक कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. लगातार बारिश को देखते हुए निचले इलाकों और नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

सक्रिय है मानसून द्रोणिका और शियर जोन

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका बीकानेर, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश, सतना, डाल्टनगंज होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इसके अलावा मध्य भारत के ऊपर शियर जोन भी सक्रिय है, जो मौसम प्रणालियों को मजबूती प्रदान कर रहा है. इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है.

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