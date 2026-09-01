ईद मिलादुन्नबी जुलूस में बुर्का पहनकर तलवारबाजी पर विवाद, शहर मुफ्ती के खिलाफ सड़क पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं

भोपाल में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान महिलाओं द्वारा किए गए तलवारबाजी के प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. पहले यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तक सीमित था, लेकिन शहर मुफ्ती की टिप्पणी के बाद यह समुदाय के भीतर बड़ी बहस का विषय बन गया है. एक तरफ शहर मुफ्ती ने जुलूस में महिलाओं की तलवारबाजी पर आपत्ति जताई है, तो दूसरी तरफ संबंधित महिलाएं और कुछ मुस्लिम संगठन इसे उनका अपमान बता रहे हैं.

जुलूस में महिलाओं ने दिखाए थे तलवारबाजी के करतब

मामला 26 अगस्त का है, जब मंगलवारा चौराहे से ईद मिलादुन्नबी का पारंपरिक जुलूस निकाला गया था. जुलूस के दौरान बुर्का पहने कुछ मुस्लिम महिलाओं ने हाथों में तलवार लेकर विभिन्न करतब प्रस्तुत किए. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

शहर मुफ्ती की टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद

वीडियो सामने आने के बाद शहर मुफ्ती ने इस पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बुर्का पहनकर तलवार लेकर प्रदर्शन करना उचित नहीं है. उन्होंने इस घटना को गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी. उनके बयान के बाद मामला धार्मिक और सामाजिक बहस का रूप लेने लगा.

महिलाओं ने कहा- हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची

तलवारबाजी करने वाली महिलाओं ने शहर मुफ्ती की टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया है. उनका कहना है कि उन्होंने किसी गलत उद्देश्य से प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि पारंपरिक अखाड़ा कला का प्रदर्शन किया था. महिलाओं का आरोप है कि शहर मुफ्ती के बयान से उनका अपमान हुआ है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसी वजह से उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.

समर्थन में आए मुस्लिम संगठन

विवाद बढ़ने के साथ कुछ मुस्लिम संगठन भी महिलाओं के समर्थन में सामने आए हैं. संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि शहर मुफ्ती को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए काजियात के पद से हटाने की भी मांग उठाई है. कुछ संगठनों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

आरिफ मसूद ने बताया पारंपरिक कला का प्रदर्शन

इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कराया था. उन्होंने महिलाओं के प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि तलवारबाजी अखाड़ों की पारंपरिक कला का हिस्सा है. उनके मुताबिक, लड़कियों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखा.

महिला आयोग पहुंचीं प्रदर्शनकारी महिलाएं

विवाद के बीच महिलाओं का एक समूह महिला आयोग पहुंचा और ज्ञापन सौंपा. उन्होंने शहर मुफ्ती की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. महिलाओं का कहना है कि सार्वजनिक रूप से उनके बारे में की गई टिप्पणी अनुचित थी और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.