पसंद से शादी करना चाहती थी नाबालिग बेटी, दुपट्टे से गला घोंटकर कर दी हत्या; मां और मामा गिरफ्तार 

भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की की कथित तौर पर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी. आरोप है कि लड़की की मां ने अपने भाई के साथ मिलकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया. घटना को छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस जांच में पूरा मामला सामने आ गया. अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पसंद की शादी को लेकर घर में था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक नाबालिग लड़की एक युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी. परिवार के सदस्य इस रिश्ते के खिलाफ थे. परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और सगाई भी करा दी थी. इसके बावजूद आयुषी अपने प्रेमी के संपर्क में थी, जिसे लेकर घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था.

मोबाइल में फोटो देखने के बाद बढ़ा तनाव

बताया जा रहा है कि आयुषी की मां कमला राय ने मोबाइल फोन में बेटी और उसके प्रेमी की तस्वीरें देख ली थीं. इसके बाद घर में तनाव और बढ़ गया. इसी बात को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी. 26 अगस्त को विवाद इतना बढ़ गया कि मां ने अपने भाई को भी घर बुला लिया.

जांच के अनुसार, विवाद के दौरान स्थिति बिगड़ गई और मां तथा मामा ने मिलकर नाबालिग का दुपट्टे से गला घोंट दिया. घटना के बाद दोनों ने मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश की, ताकि किसी को हत्या का शक न हो. लेकिन हालात ज्यादा देर तक छिप नहीं सके.

पड़ोसियों की सूचना से खुला मामला

सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद आरोपियों ने इसे सामान्य मौत या आत्महत्या जैसा दिखाने का प्रयास किया. इसी दौरान पड़ोसियों को कुछ संदिग्ध लगा और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मेडिकल जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मां और मामा से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया.

मां और मामा गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना की योजना पहले से बनाई गई थी या विवाद के दौरान अचानक यह वारदात हुई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है. जरूरत पड़ने पर लड़की के प्रेमी से भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल सके.