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प्रेम विवाह के बाद खूनी रंजिश; प्रतापगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी के भाई समेत 3 पर केस

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह करने वाले युवक राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने पत्नी के भाई समेत तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

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प्रेम विवाह के बाद खूनी रंजिश; प्रतापगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी के भाई समेत 3 पर केस
इश्क, शादी और फिर कत्ल: प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रेम विवाह के बाद चली आ रही रंजिश एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गई. जेठवारा थाना क्षेत्र के चंदन का पुरवा गांव में सोमवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान राजू सिंह के रूप में हुई है, जिसने कुछ समय पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था. पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम विवाह को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मृतक की पत्नी के भाई समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

रात 10 बजे हुई वारदात, गोलियों से भून डाला

जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे चंदन का पुरवा गांव में अचानक गोलीबारी की घटना हुई. बताया जा रहा है कि राजू सिंह को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Pratapgarh Love Marriage Murder: घटना स्थल की जांच करती पुलिस टीम

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प्रेम विवाह के बाद बढ़ गया था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि राजू सिंह ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि इस शादी को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था. प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि पुलिस अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है.

पत्नी के भाई समेत तीन नामजद आरोपी

मृतक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. एफआईआर में चंद्रेश उर्फ पिंटू वर्मा, तेज वर्मा और शगुन वर्मा को नामजद आरोपी बनाया गया है. इनमें मृतक की पत्नी का भाई भी शामिल बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

Pratapgarh Love Marriage Murder: पुलिस जांच में जुटी

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घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य

वारदात के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. जांच अधिकारी घटना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी सामने आ सके.

गांव में तनाव, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की परिस्थितियों और घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा.

प्रेम कहानी का दुखद अंत

राजू सिंह ने प्रेम संबंध को शादी का रूप दिया था, लेकिन यही रिश्ता विवाद और दुश्मनी की वजह बन गया. अब इस हत्याकांड ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. पुलिस का दावा है कि मामले में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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