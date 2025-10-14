विज्ञापन
कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले सवाल कौन बनाता है? जानें क्या होता है पूरा प्रोसेस

KBC Questions: केबीसी में कई तरह के मुश्किल सवाल भी पूछे जाते हैं, जीके के इन सवालों को देखकर लोगों का दिमाग घूम जाता है. यही वजह है कि कई लोगों का सवाल रहता है कि आखिर ये सवाल तैयार कौन करता है?

कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले सवाल कौन बनाता है? जानें क्या होता है पूरा प्रोसेस
केबीसी में कैसे पूछे जाते हैं सवाल

टीवी की दुनिया में तहलका मचाने वाला क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) इन दिनों काफी चर्चा में है. केबीसी 17 के बाद अब टीवी पर केबीसी जूनियर टेलीकास्ट हो रहा है, जिसका हालिया एपिसोड थोड़ा विवादित रहा. इस एपिसोड में एक बच्चे ने अमिताभ बच्चन को अपने सवालों से ही परेशान कर दिया. कुछ लोग इस बच्चे के जोशीले अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे ने कुछ ज्यादा ही कर दिया. इसी बीच एक सवाल भी काफी चर्चा में है, जिसका जवाब ये बच्चा नहीं दे पाया. इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि केबीसी में पूछे जाने वाले सवाल कैसे तय होते हैं और इन्हें कौन लिखता है?

क्या पूछा गया था सवाल?

KBC जूनियर में पहुंचे इशित भट्ट नाम के इस बच्चे ने कई सवालों के जवाब ओवर कॉन्फिडेंस में दिए, जिसके बाद पांचवा सवाल आया तो यही चीज उसे भारी पड़ गई. इशित से पूछा गया कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इस सवाल में इशित फंस गए और गलत जवाब दे दिया. 

कौन बनाता है केबीसी के सवाल?

अब सवाल है कि आखिर केबीसी में पूछे जाने वाले इन सवालों को कौन बनाता है और ये कैसे तय होते हैं. इस शो के लिए पहले ही एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, जिसका काम अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े जीके के सवाल तय करना होता है. ये टीम कई महीनों तक रिसर्च करती है और ऐसे सवालों को चुना जाता है जो पिछले सीजन में नहीं पूछे गए हों. पहले से ही तय होता है कि कौन सा सवाल किस सीक्वेंस में आएगा. यानी खेल के शुरुआती सवाल थोड़े आसान होते हैं और फिर ये मुश्किल होते जाते हैं. 

केबीसी में जाने के लिए क्या करना होता है?

केबीसी में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन खोली जाती हैं. अब ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, जिसमें आपको अपनी जानकारी के साथ कुछ सवालों के जवाब भी देने होते हैं. इसके बाद रैंक के हिसाब से लोगों को चुना जाता है, यानी आपने अगर सभी सवालों के वक्त पर जवाब दिए हैं तो आपको केबीसी ऑडिशन के लिए चुना जा सकता है. इसके बाद ऑडिशन में भी कई तरह के सवालों का सही जवाब देना होता है. इसके बाद केबीसी में चयन किया जाता है और हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है. 

KBC, KBC 2025, Who Sets KBC Questions, How KBC Questions Form, KBC Junior
