KBC 17 के खत्म होने पर बोझिल महसूस कर रहे हैं अमिताभ बच्चन! लिखा- बेचैनी मेरे मन में उठ रही है

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में कहा कि कौन बनेगा करोड़पति 17 यानी केबीसी 17 की शूटिंग को खत्म करने के बाद वह 'फंसा हुआ' महसूस कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
कौन बनेगा करोड़पति 17 को होस्ट कर रहे थे अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मेगास्टार और टीवी के जाने-माने होस्ट अमिताभ बच्चन हमेशा अपने फैंस और दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं. चाहे फिल्मों में उनकी भूमिका हो या छोटे पर्दे पर गेम शो की प्रस्तुति, उनके काम की ऊर्जा और जुनून हर किसी को प्रभावित करता है. इस बीच उनका लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' अपने सीजन के आखिरी एपिसोड की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में उन्होंने अपने ब्लॉग में शो से जुड़े अनुभव साझा किए. अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा, ''शो जैसे-जैसे खत्म होने के करीब आ रहा है, मुझे समय धीमा महसूस होने लगा है. काम न होने की वजह से एक अजीब-सी सुस्ती और बेचैनी मेरे मन में उठ रही है.''

अमिताभ बच्चन ने कहा- बिना काम के दिन जैसे लंबा लगता है

उन्होंने कहा, ''बिना काम के दिन जैसे लंबा और बोझिल लगने लगता है और यह अनुभव कभी-कभी थकान और तनाव भरा होता है. काम की आदत बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. यह समय ऐसा है जैसे मैं बिना किसी दिशा के बड़े मैदान में धीरे-धीरे चल रहा हूं. इसमें फंसकर थके हुए पैरों को बाहर निकालने और फिर से सक्रिय होने की पूरी कोशिश करूंगा.''

केबीसी के 16 सीजन को अमिताभ बच्चन ने किया है होस्ट

'कौन बनेगा करोड़पति' मूल रूप से ब्रिटिश शो 'हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर?' का हिंदी संस्करण है. यह शो 2000 में शुरू हुआ और तब से हिंदी भाषी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इस शो को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते रहे हैं, केवल तीसरे सीजन में शाहरुख खान ने एक सीजन के लिए उनकी जगह ली थी.

केबीसी के बारे में

शो का फॉर्मेट काफी रोचक और सरल है. इसमें कंटेस्टेंट से मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है. अगर कंटेस्टेंट उत्तर देने में असमर्थ होते हैं या कोई संदेह होता है, तो उनके पास मदद लेने के लिए लाइफलाइन होती है. 'कौन बनेगा करोड़पति 17' सोनी टीवी और सोनी लिव पर उपलब्ध है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

Amitabh Bachchan, Kbc 17, Kbc, Kaun Banega Crorepati
