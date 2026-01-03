विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने नम आंखों से कहा केबीसी 17 को अलविदा, बोले- इतनी जल्दी खत्म हो रहा है

कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 को अमिताभ बच्चन ने अलविदा कह दिया है और आखिरी एपिसोड में उन्होंने दर्शकों को शुक्रिया अदा किया है.

अमिताभ बच्चन के केबीसी 17 का हुआ ग्रैंड फिनाले

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 को अलविदा कह दिया है. वहीं आइकॉनिक क्विज शो में अपनी जर्नी पर बात करते हुए बिग बी इमोशनल होते हुए नजर आए, जिसे वह कई सालों से होस्ट कर रहे हैं. इसे देखने के बाद हॉट सीट पर बैठी ऑडियंस ही नहीं अमिताभ बच्चन भी अपने आंसुओं को रोकते हुए नजर आए. प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के एक तिहाई हिस्से में केबीसी में बिताए पलों को आशीर्वाद बताया. प्रोमो में व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हुए अमिताभ बच्चन अपने इमोशन केबीसी में शेयर करते हैं और कहते हैं कि जब भी वह शो में वापस लौटते हैं तो ऑडियंस उनका वेलकम प्यार और अपनेपन के साथ करती है. वहीं उनकी हंसी और आंसू मेरे भी होते हैं. वह शो को अब तक चलने के लिए ऑडियंस को क्रेडिट देते हैं.

अमिताभ बच्चन ने दर्शकों को कहा शुक्रिया

आगे वह कहते हैं, जब भी मैं कहता था मैं आ रहा हूं मैं दिल से कहता था. आपने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया. जब मैं हंसा आप मेरे साथ हंसे. जब मेरी आंखों में आंसू आए तो आप भी रोए. आप मेरी इस जर्नी के साथ बन गए. शुरुआत से आखिर तक. मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर आप यहां हैं तो यह गेम है. अगर यह गेम है तो हम हैं. शक्रिया.

30 मिनट तक अमिताभ बच्चन ने गाया गाना

गौरतलब है कि कौन बनेगा करोड़पति 17 के ग्रैंड फिनाले में अमिताभ बच्चन के नाती एक्टर अगस्तय नंदा स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आए थे. इसके अलावा कीकू शारदा भी अपनी कॉमेडी से हंसाते हुए नजर आए थे. वहीं बिग बी ने अपनी 30 मिनट की म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी, जिसमें उन्होंने रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा, चलत मुसाफिर और मेरे अंगने में जैसे गानों को गाया.

