KBC 17: धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, धरम पाजी को बताया परिवार और आदर्श

हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र को अमिताभ ने अपना दोस्त, परिवार और आदर्श बताया.

नई दिल्ली:

'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन में मेजबान अमिताभ बच्चन ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए गहरी भावुक श्रद्धांजलि दी. हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र को अमिताभ ने अपना दोस्त, परिवार और आदर्श बताया. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक एहसास थे, जो अब याद बनकर आशीर्वाद की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे. एपिसोड की शुरुआत में अमिताभ ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का जिक्र किया. यह फिल्म उनके लिए करोड़ों लोगों की याद में एक अनमोल तोहफा है.

क्या बोले अमिताभ बच्चन 

अमिताभ ने कहा, "कलाकार जीवन की आखिरी सांस तक कला करना चाहता है और यही मेरे दोस्त, मेरे परिवार और मेरे आदर्श धर्मेंद्र देओल ने किया." 'इक्कीस' में धर्मेंद्र ने अहम भूमिका निभाई है, जो अब उनकी अंतिम फिल्म बन गई है. अमिताभ ने अपनी पुरानी यादें ताजा कीं और 'शोले' की शूटिंग का किस्सा सुनाया. बैंगलोर में शूटिंग के दौरान मौत के सीन में धर्मेंद्र ने उन्हें इतनी जोर से पकड़ा था कि दर्द असली लग रहा था. अमिताभ बोले, "उनमें एक शारीरिक ताकत थी, वे पहलवान थे, हीरो थे. उस सीन में जो दर्द दिखा, वह नकली नहीं था."

धर्मेंद्र पर क्या बोले जयदीप 

एपिसोड में फिल्म 'इक्कीस' के निर्देशक श्रीराम राघवन और अभिनेता जयदीप अहलावत भी मौजूद थे. श्रीराम ने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि धर्मेंद्र ने उनकी आखिरी फिल्म में काम किया और उनका अंतिम प्रदर्शन बेहद खास है. जयदीप ने बताया कि सेट पर धर्मेंद्र सुपरस्टार नहीं, परिवार जैसे लगते थे. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें गहराई और सुंदरता है, जो दिल तोड़ देने वाली है. धर्मेंद्र और अमिताभ की दोस्ती दशकों पुरानी थी. दोनों ने 'शोले' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया. उनके निधन से पूरे बॉलीवुड को गहरा सदमा लगा है. दर्शक इस भावुक पल को देखकर भावुक हो गए.

