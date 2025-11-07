विज्ञापन
शाहरुख खान को क्यों मिला है लाल रंग का पासपोर्ट? जानें क्या है इसमें खास

Red Color Passport: भारत में कई तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जिनमें सुविधाएं भी अलग-अलग मिलती हैं. इसी तरह कुछ खास लोगों को लाल रंग का पासपोर्ट दिया जाता है.

क्यों खास होता है लाल रंग का पासपोर्ट

Red Color Passport: पासपोर्ट आपने कई बार देखा होगा और आपका भी पासपोर्ट घर पर रखा होगा, ये आमतौर पर नीले रंग का होता है और जब भी कोई विदेश यात्रा पर जाता है तो इसमें स्टैंप लगाई जाती है. दुनियाभर में कई देश ऐसे हैं, जहां आप बिना पासपोर्ट और वीजा के यात्रा नहीं कर सकते हैं. भारत में नीले रंग के अलावा भी कुछ और कलर के पासपोर्ट भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल भी अलग होता है. इन सभी में लाल रंग का पासपोर्ट सबसे ज्यादा खास है. भारत में कुछ ही लोगों के पास ये पासपोर्ट है, जिसमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का नाम भी शामिल है. आइए जानते हैं कि शाहरुख खान को मिले इस लाल रंग के पासपोर्ट की क्या खासियत है. 

पासपोर्ट के कितने रंग?

भारत में पासपोर्ट तीन कलर का होता है. जिसमें सबसे आम नीला कलर है, जो ज्यादातर लोगों के पास रहता है. वहीं दूसरा सफेद होता है और तीसरा लाल या फिर मरून कलर का होता है. ये सभी विदेश यात्रा के लिए काम आते हैं, लेकिन यात्रा करने वाले शख्स के पास कौन से रंग का पासपोर्ट है, इससे ये तय होता है कि उसे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा. 

नीले और सफेद रंग के पासपोर्ट

नीले रंग के पासपोर्ट से लोग नौकरी, बिजनेस, घूमने या फिर पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं. जो लोग सरकारी काम के लिए विदेश जाते हैं, उन्हें सफेद रंग का पासपोर्ट दिया जाता है. सरकारी अधिकारियों को इस पासपोर्ट से कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक में थोड़ी आसानी होती है. 

क्यों बनता है लाल रंग का पासपोर्ट?

लाल या मरून रंग का खास पासपोर्ट चुनिंदा लोगों को दिया जाता है. जिन लोगों के पास ये पासपोर्ट होता है, उन्हें ज्यादातर देशों का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. साथ ही इमिग्रेशन प्रोसेस में भी उन्हें छूट दी जाती है. कुछ वीवीआई लोगों और डिप्लोमैट्स को इस तरह का पासपोर्ट मिलता है. इन्हें ई-पासपोर्ट फॉरमेट में भी जारी किया जाता है. इस पासपोर्ट के लिए पीएमओ समेत कई तरह के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं. भारत में शाहरुख खान समेत कुछ चुनिंदा लोगों के पास ये पासपोर्ट है. 

