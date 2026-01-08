विज्ञापन

चक दे इंडिया की ये एक्ट्रेस है नेशनल हॉकी प्लेयर, कभी शाहरुख खान की फिल्म में इनसिक्योरिटी के कारण नहीं करना चाहती थीं काम

एक्ट्रेस सागरिका घाटके, जो चक दे इंडिया में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वह शाहरुख खान की फिल्म में काम नहीं करना चाहती थीं, जिसका कारण इनसिक्योरिटी थी.

शाहरुख खान की चक दे इंडिया में थीं सागरिका घाटगे
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की चकाचौंध से भरी दुनिया पर हर कोई राज करना चाहता है और हर बैकग्राउंड से लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजघराने से ताल्लुक रखने वाली एक राजकुमारी भी हिंदी सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं? हम बात कर रहे हैं सागरिका घाटगे की, जिन्होंने पहली ही फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम किया और 16 लड़कियों की टीम के बीच अपनी पहचान बनाई. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले स्थित कागल शहर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली सागरिका घाटगे बचपन से अभिनेत्री बनना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को हमेशा स्क्रीन पर चमकते हुए देखा था.

शाही परिवार से हैं सागरिका घाटगे

शाही परिवार में फिल्मों में काम करना बहुत छोटी बात मानी जाती थी, लेकिन सागरिका घाटगे के पिता विजयेंद्र घाटगे ने पर्दे पर लंबी पारी खेली थी और वे 'चितचोर', 'अनपढ़' और 'कसम भगवान की' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. अभिनेता ने टीवी पर भी कई धारावाहिकों में काम किया था. 8 जनवरी को जन्मीं सागरिका घाटगे बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थीं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वे शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे इंडिया' को ठुकराने वाली थीं.

चक दे इंडिया का ऑडिशन ना देने का किया था फैसला

सागरिका का परिवार चाहता था कि वे पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें और फिर फिल्मों में काम करें, लेकिन तभी उन्हें अपनी दोस्त की मदद से 'चक दे इंडिया' के ऑडिशन के बारे में पता चला. सागरिका को पता चला कि फिल्म में 16 लड़कियों को कास्ट किया जाना है तो उन्हें लगा कि वे पहली ही फिल्म में 16 लड़कियों के बीच अपनी पहचान नहीं बना पाएंगी. ऐसे में उन्होंने ऑडिशन न देने का फैसला लिया था.

सागरिका घाटगे हो गई थीं इनसिक्योर

सागरिका ने खुद इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि 16 लड़कियों की कास्टिंग सुनकर इनसिक्योरिटी होने लगी थी, लेकिन बाद में जाकर ऑडिशन दिया. उन्होंने बताया कि मेकर्स ने सभी के रोल को बहुत अच्छे से लिखा था और सबकी अलग जिंदगी थी. ऑडिशन देने के बाद उन्होंने फिल्म में हॉकी प्लेयर प्रीति सबरवाल की भूमिका निभाई थी.

नेशनल हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं सागरिका घाटगे

ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सागरिका असल जिंदगी में भी राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी रह चुकी हैं. वे स्पोर्ट्स में भी अच्छी थीं, और ये भी एक कारण था फिल्म मिलने का.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
