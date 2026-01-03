छुट्टियां बिता कर मुंबई लौटे शाहरुख खान, बेटी सुहाना का हाथ थामे आए नजर

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के बाद पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ मुंबई लौट आए. एक्टर को शनिवार तड़के मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. एक्टर के एक पैपराज़ी वीडियो में शाहरुख को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है. एक्टर ने ब्लैक टी-शर्ट, ग्रे हुडी और गले में सिल्वर चेन पहनी हुई थी. इसके अलावा, उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस और स्कल-पैटर्न वाली ब्लैक बीनी से पूरा किया. गौरी ने सेमी-फॉर्मल ब्लैक सूट पहना था, जबकि उनकी बेटी सुहाना कैज़ुअल कपड़ों में दिखीं.

हाल ही में शाहरुख खान को दुबई में पैंथर क्लब की ग्रैंड ओपनिंग में देखा गया, जहां फैंस करीब से देखने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे. फोन कैमरे ऊपर उठाए गए थे और उनके आने पर ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया गया.

वर्क फ्रंट की बात करें तो, शाहरुख आखिरी बार अपने बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखे थे, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी. अब वह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में हैं. इस फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी हैं.

किंग का फर्स्ट लुक पोस्टर 2025 में शाहरुख खान के जन्मदिन पर रिलीज़ किया गया था. फैंस दीपिका पादुकोण के जन्मदिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो 5 जनवरी को है. किंग का टीज़र दीपिका के जन्मदिन पर आने की उम्मीद है. यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.