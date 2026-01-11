विज्ञापन

जब सुहाना खान ने शाहरुख खान से पूछा था- पापा हम कौन से धर्म के हैं? किंग खान ने ये लिखा था बेटी के स्कूल फॉर्म में जवाब

शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की है. कपल के 3 बच्चे आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान हैं.

शाहरुख खान ने बताया बेटी सुहाना खान का धर्म
शाहरुख खान अपनी हाजिरजवाबी और ह्यूमर के लिए फेमस हैं. उनसे कई बार फैंस ने अजीब सवाल किए हैं. लेकिन एक सवाल उनकी बेटी सुहाना खान से जुड़ा हुआ भी है, जो उनके धर्म को लेकर है. जैसा कि सभी जानते हैं शाहरुख खान उन सेलेब्स में से हैं, जिन्होंने इंटरफेथ मैरिज की है. इनमें करीना कपूर खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी शामिल है. किंग खान की पत्नी गौरी खान हैं, जो हिंदू हैं, जिसके बारे में खुद एक टीवी शो में अपीयरेंस के दौरान बेटी सुहाना खान के सवाल से जुड़ा किस्सा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि उनके स्कूल के फॉर्म में धर्म क्या भरना है.

धर्म पर शाहरुख खान ने दिया दिल जीतने वाला जवाब

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टीवी शो में डांस प्लस में शाहरुख खान ने पत्नी के फेथ पर रिएक्शन देते हुए कहा, हमने कोई हिंदू-मुसलमानकी बात ही नहीं की. मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूं. और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान हैं. शाहरुख खान ने इस दौरान सुहाना के सवाल के बारे में भी किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने स्कूल के फॉर्म में धर्म के बारे में लिखने के लिए कहा. शाहरुख खान ने किस्सा सुनाते हुए, जब बच्चे स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि धर्म क्या है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी, उसने आ कर पूछा भी मुझसे एक बार, पापा हम कौन से धर्म के हैं? मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन हैं यार, कोई धर्म नहीं है. और होना भी नहीं चाहिए.

शाहरुख खान ने गौरी खान से की है शादी

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शाहरुख खान 18 साल के थे जब उन्हें गौरी खान से प्यार हुआ. वहीं गौरी ने अपने परिवार से एसआरके को अभिनव कहकर मिलवाया था ताकि उनकी हिंदू ब्राह्मण फैमिली को लगे की शाहरुख खान हिंदी हैं. हालांकि 1991 में शादी के दौरान किंग खान ने गौरी खान की फैमिली के साथ मजाक भी किया और कहा कि शादी के बाद उन्हें बुर्का हर समय पहनना होगा और उनका नाम आयशा होगा.

3 बच्चों के पेरेंट्स हैं गौरी खान और शाहरुख खान

जैसा कि आप जानते हैं शाहरुख खान और गौरी खान बॉलीवुड के पॉपुलर कपल हैं, जिनके 3 बच्चे आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान हैं. आर्यन खान ने जहां डायरेक्टर के तौर पर बैड्स ऑफ बॉलीवु़ड से डेब्यू किया है तो वहीं सुहाना खान ने नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज से एक्टिंग डेब्यू किया है. जबकि वह पापा शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है.

