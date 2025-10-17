विज्ञापन
भारत के इस स्कूल से पढ़े हैं राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, जानें कैसे मिलता है एडमिशन

जिस स्कूल से राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पढ़े हैं, वहां वर्ल्ड क्लास पढ़ाई होती है. 12 से 18 साल तक के लड़कों को बोर्डिंग सुविधा के साथ पढ़ाई मिलती है. स्कूल की फीस प्रीमियम है. एजुकेशन और नेटवर्किंग के अवसर इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं.

देहरादून के इस स्कूल से पढ़ें हैं राहुल गांधी

Doon School Admission Process: भारत में एक से बढ़कर एक स्कूल हैं जहां पढ़ना हर स्टूडेंट का सपना होता है. कुछ स्कूल तो ऐसे हैं, जहां हर कोई एडमिशन पाना चाहता है. देहरादून में ऐसा ही एक स्कूल है, 'द दून स्कूल', जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पढ़े हैं. यहां की पढ़ाई 'वर्ल्ड क्लास' होती है. आइए जानते हैं इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिलता है, फीस कितनी है और कौन-कौन से नामी हस्तियां यहां की स्टूडेंट रह चुकी हैं.

90 साल से भी ज्यादा पुराना है स्कूल

द दून स्कूल की नींव 1935 में रखी गई थी और तब से यह भारत के टॉप बोर्डिंग स्कूलों में से एक माना जाता है. सालों के बाद भी यह टॉप स्कूलों में शामिल है. यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स और संस्कृति सिखाने के लिए भी जाना जाता है. यही कारण है कि बड़े-बड़े घरों से बच्चे भी यहां एडमिशन पाने का सपना देखते हैं.

द दून स्कूल में एडमिशन किसे और कैसे मिलता है

द दून स्कूल में 12 से 18 साल की उम्र के छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलता है. यह एक बोर्डिंग स्कूल है यानी छात्र और शिक्षक दोनों ही कैंपस में रहते हैं, जिससे दिनभर का शेड्यूल स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड रहता है. यहां एडमिशन पाना आसान नहीं है. इसके लिए कठिन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ता है. स्कूल में सिर्फ क्लास 7 और क्लास 8 में नए छात्रों का एडमिशन होता है. जनवरी में क्लास 7 और अप्रैल में क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है.

द दून स्कूल की फीस कितनी है

द दून स्कूल की फीस सुनकर आप चौंक सकते हैं. भारतीय छात्रों के लिए सालाना फीस 11.95 लाख रुपए यानी करीब 12 लाख रुपए है. इसमें एडमिशन फीस 5 लाख है, जो नॉन-रिफंडेबल है. इसके अलावा सिक्योरिटी फीस 6 लाख रुपए (रिफंडेबल) और इमरजेंसी खर्च हर सेशन के लिए 25,000 रुपए हैं.

विदेशी छात्रों के लिए फीस थोड़ी ज्यादा है. सालाना फीस 14,93,500 रुपए है, जिसमें एडमिशन फीस 7,46,875 रुपए (नॉन-रिफंडेबल), सिक्योरिटी फीस 7,46,875 रुपए (रिफंडेबल) और इमरजेंसी खर्च 25,000 रुपए शामिल हैं. इससे पता चलता है कि यह स्कूल भारत का सबसे प्रीमियम बोर्डिंग स्कूल है.

यहां से पढ़कर निकले बड़े नाम

इस स्कूल में कई नामी हस्तियों ने बढ़ाई की है. इनमें राजीव गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमिताव घोष, विक्रम सेठ, अली फजल, अभिनव बिंद्रा और संदीप खोसला जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यह लिस्ट दिखाती है कि द दून स्कूल सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और करियर के लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है.

