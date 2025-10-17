ये है राजस्थान का सबसे रॉयल स्कूल, फीस जानकर उड़ जाएंगे होश

Rajasthan Royal School Fees: राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा स्कूल है, जिसे 'अमीरों का स्कूल' कहा जाता है. इसका नाम मेयो कॉलेज है. यह सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि एक शाही एक्सपीरिएंस है. शानदार इमारतें, हरे-भरे लॉन, पोलो और गोल्फ जैसे खेल और वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं सब कुछ मिलता है. देश और विदेश के राजकुमारों और अमीर परिवारों के बच्चों ने यहां अपनी पढ़ाई की है. इस स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

मेयो कॉलेज का इतिहास

मेयो कॉलेज की कहानी 1875 से शुरू होती है, जब लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की. इससे पहले 1869 में ब्रिटिश अधिकारी एफकेएम वाल्टर ने अमीर बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा था. स्कूल का मुख्य भवन 1885 में तैयार हुआ और इसकी डिजाइन में शाही ठाठ साफ दिखाई देती है. यह अजमेर की पहचान बन चुका है और इसे 'ईटन ऑफ द ईस्ट' भी कहा जाता है.

क्या हत्या के आरोपी भी जेल से लड़ सकते हैं चुनाव? जानें इसे लेकर क्या है नियम

स्कूल का पहला एडमिशन

स्कूल के पहले छात्र अलवर के राजकुमार मंगल सिंह थे. उनके स्कूल आने का तरीका भी बेहद शाही था. वे पालकी में बैठकर आए और उनके साथ करीब 300 नौकर और घुड़सवार थे. उस समय के प्रिंसिपल ओलिवर सेंट जॉन थे. 1986 में भारत सरकार ने मेयो कॉलेज की शानदार इमारत और ऐतिहासिक पहचान को मान्यता देते हुए इसका स्पेशल डाक टिकट जारी किया. मेयो कॉलेज ने कई राजकुमारों और शाही परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी है. महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ भी यहीं पढ़े. आज भी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तैयार रहते हैं.

मेयो स्कूल में शानदार सुविधाएं

मेयो कॉलेज का कैंपस 76 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां 20 से ज्यादा खेलों की सुविधाएं हैं, जिसमें गोल्फ, पोलो, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग शामिल हैं. स्कूल की मार्बल की इमारतें और हरे-भरे लॉन देखने लायक हैं. घोड़ों का अपना अस्तबल और वर्ल्ड-क्लास खेल मैदान इसे और भी शाही बनाते हैं.

मेयो स्कूल में एडमिशन कैसे होता है

मेयो कॉलेज में 7वीं, 9वीं और 11वीं क्लास में एडमिशन मिलता है. इसके लिए सितंबर में ऑफलाइन टेस्ट लिया जाता है. टेस्ट पास करने वाले बच्चों और उनके माता-पिता का नवंबर-जनवरी में इंटरव्यू होता है. फिलहाल स्कूल में 850 के आसपास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. ज्यादा जानकारी और आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mayocollege.com पर जा सकते हैं.

मेयो कॉलेज की फीस

सालाना फीस- 10.53 लाख रुपए

कॉशन मनी- 5,26,500 रुपए

एडमिशन फीस- 2.50 लाख रुपए

इंप्रेस्ट मनी- 80,000 रुपए

आईटी फीस- 42,000 रुपए

यूनिफॉर्म- 25,000 रुपए

प्रॉस्पेक्टस- 1,000 रुपए

रजिस्ट्रेशन फीस- 25,000 रुपए