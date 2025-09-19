हर घर की रसोई में शामिल ये सब्जियां भारत की नहीं, विदेश की देन हैं

Vegetables That Are Not From India: क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की थाली में शामिल कई सब्जियां असल में भारत की नहीं हैं? जी हां, जिन सब्जियों के बिना हमारी रसोई अधूरी मानी जाती है, वो कभी विदेशों से होती हुई भारत आईं और धीरे-धीरे यहां की मिट्टी और स्वाद में रच-बस गईं. इतना ही नहीं, इन सब्जियों को भारतीय लोगों ने इतनी पसंद किया कि आज इनके बिना ज्यादातर रेसिपी अधूरी लगती है. आइए जानते हैं ऐसी ही 8 लोकप्रिय सब्जियों के बारे में, जिनकी जड़ें भारत से बाहर हैं.

आलू (Potato)

आलू भारतीय रसोई की सबसे आम और लोकप्रिय सब्जी है. चाहे सब्जी बनानी हो, पराठा, पकौड़ा या फिर स्नैक्स – आलू हर जगह फिट बैठता है. लेकिन इसका जन्म भारत में नहीं हुआ था. आलू की खेती सबसे पहले पेरू और बोलीविया में करीब 8000 से 5000 ईसा पूर्व की गई थी. वहां से ये पूरी दुनिया में फैला और भारत में आकर इतना पॉपुलर हो गया कि आज इसे "सब्जियों का राजा" कहा जाता है.

टमाटर (Tomato)

टमाटर के बिना ज्यादातर करी, सब्जी या चटनी की कल्पना भी अधूरी है. लेकिन टमाटर भी भारत का नहीं है. इसका इतिहास बहुत पुराना है. माना जाता है कि ये पौधा लगभग 5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में विकसित हुआ था. बाद में इसका विकास दक्षिण अमेरिका में हुआ और 16वीं शताब्दी में ये भारत पहुंचा. आज टमाटर भारतीय किचन का जरूरी हिस्सा बन चुका है.

प्याज (Onion)

प्याज हर सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज भी भारत का नहीं है? शोध बताते हैं कि इसका ओरिजन मध्य एशिया या ईरान में हुआ था. धीरे-धीरे ये पूरी दुनिया में फैला और भारत पहुंचकर यहां की रसोई का अहम हिस्सा बन गया.

फूलगोभी

फूलगोभी सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है. चाहे आलू-गोभी की सब्जी हो या गोभी के परांठे – इसका स्वाद सबको भाता है. लेकिन फूलगोभी की उत्पत्ति भूमध्यसागरीय क्षेत्र यानी इटली और साइप्रस में हुई थी. भारत में इसे मुगल काल के दौरान लाया गया और तब से ये भारतीय थाली का हिस्सा है.

शिमला मिर्च

शिमला मिर्च, जिसे कैप्सिकम भी कहते हैं, सलाद से लेकर सब्जियों तक हर जगह इस्तेमाल होती है. लेकिन इसकी जड़ें दक्षिण अमेरिका में हैं. करीब 3000 साल पहले वहां इसकी खेती शुरू हुई थी. भारत आने के बाद इसे इतनी लोकप्रियता मिली कि आज ये हर घर की रसोई में मौजूद है.

मकई

भुट्टा या मकई भारत में बेहद पसंद किया जाता है. चाहे उबालकर खाएं या भूनकर – मकई का स्वाद सभी को भाता है. लेकिन ये भी भारतीय सब्जी नहीं है. इसकी उत्पत्ति मध्य मेक्सिको में हुई थी और करीब 7000 साल पहले वहां इसकी खेती शुरू हुई थी.

चुकंदर

चुकंदर, जिसे बीट रूट भी कहते हैं, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका असली घर प्राचीन रोम और ग्रीस है. इसकी खेती सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली में की गई थी. भारत में आने के बाद ये सलाद और जूस का अहम हिस्सा बन गया.

लौकी

लौकी, जिसे हम भारतीय सब्जी मानते हैं, असल में अफ्रीका से आई है. माना जाता है कि ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उगाई गई थी. आज ये भारत में सबसे आम सब्जियों में से एक है.

इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, गोभी और गाजर भी विदेशी सब्जियां हैं. लेकिन आज ये सब भारतीय रसोई का ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं कि इनके बिना हमारी थाली अधूरी लगती है.