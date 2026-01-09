विज्ञापन

चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टमाटर ही काफी हैं, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Tomato Face Pack: त्वचा की सुरक्षा के लिए टमाटर अच्छे होते हैं. विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर टमाटर त्वचा को निखारते हैं, उसे नमी प्रदान करते हैं और मुहांसों से लड़ने में मदद करते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए टमाटर ही काफी हैं, जानिए कैसे करें इस्तेमाल
चेहरे पर टमाटर के फायदे
Freepik

Tomato Face Pack: सुंदर और चमकदार त्वचा के लिए टमाटर एक प्राकृतिक उपाय है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी, लाइकोपीन, और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को निखारते हैं, दाग-धब्बे कम करते हैं, तेल को नियंत्रित करते हैं और मुंहासे व झुर्रियों से बचाते हैं, जिससे त्वचा हाइड्रेटेड, मुलायम और चमकदार बनती है. चलिए आपको बताते हैं चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- रोजाना के ये 5 छोटे-छोटे बदलाव, बेहतर लाइफस्टाइल नींव, डॉक्टर ने बताया सुबह से लेकर शाम तक रूटीन

स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक, त्वचा की सुरक्षा के लिए टमाटर अच्छे होते हैं. विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर टमाटर त्वचा को निखारते हैं, उसे नमी प्रदान करते हैं और मुहांसों से लड़ने में मदद करते हैं. टमाटर काले धब्बे, तैलीयपन, धूप से होने वाले नुकसान और कोलेजन उत्पादन को कम करने में सहायक होते हैं.

घर पर कैसे बनाए टमाटर का स्क्रब

दो चम्मच टमाटर का रस, एक बड़ा चम्मच शहद और थोड़ा सा दही मिलाकर पैक तैयार करें. फिर इस पैक को अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं. आप इस पैक को सप्ताह में दो या तीन बार लगा सकते हैं.

टमाटर और मुल्तानी मिट्टी

दो चम्मच टमाटर का रस, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पैक बनाएं. फिर इस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं. यह पैक चेहरे के काले धब्बे हटाने में बहुत कारगर है.

टमाटर और एलोवेरा

दो बड़े चम्मच टमाटर का रस और एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसे अच्छी तरह सूखने दें और फिर धो लें.

टमाटर के गूदे

त्वचा में चमक लाने के लिए टमाटर के गूदे को चीनी के साथ मिलाकर त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश करें. यह पैक चेहरे को खूबसूरत बनाने में मदद करेगा.

टमाटर और गुलाब जल

दो चम्मच टमाटर के रस में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं. अच्छी तरह सूखने के बाद धो लें. इस पैक को हफ्ते में दो से तीन दिन लगा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tomato, Tomato Face Pack, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com