फरारी कार एक लीटर में कितने किलोमीटर चलती है? जान लीजिए जवाब

Mileage of ferrari: जब भी फरारी का नाम सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले लक्ज़री, रफ्तार और सुपरकार्स की झलक दिखाई देती है. यह कार केवल एक वाहन नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक सपना और स्टेटस सिंबल मानी जाती है. फरारी का जिक्र होते ही हर किसी के मन में यह सवाल भी आता है कि इतनी तेज और पावरफुल कार आखिर माइलेज के मामले में कैसी है? क्या यह रोजाना चलाने के लिए सही है या सिर्फ शौक पूरा करने के लिए बनाई गई है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि फरारी एक लीटर में कितने किलोमीटर का एवरेज देती है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

यह फरारी का हाई-परफॉर्मेंस मॉडल है, जिसमें ताकतवर V12 इंजन मिलता है. नाम से ही साफ है कि यह कार स्पीड के लिए बनी है. माइलेज की बात करें तो शहर में करीब 5.5 kmpl और हाईवे पर लगभग 6.2 kmpl देती है. यानी यहां मजा है तेज रफ्तार का, न कि बचत का.

अब बात करते हैं फरारी 488 GTB की. इसमें V8 इंजन दिया गया है और माइलेज के मामले में यह 812 से थोड़ा बेहतर है. कंपनी के अनुसार यह करीब 8 kmpl तक का एवरेज दे सकती है. हालांकि, असली आंकड़ा आपकी ड्राइविंग और सड़क की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

अगर फरारी लाइनअप में सबसे बेहतर माइलेज देने वाली कार की बात करें तो Portofino का नाम सबसे आगे आता है. यह एक कन्वर्टिबल मॉडल है और ARAI टेस्टिंग के अनुसार करीब 10 kmpl तक का माइलेज देती है. फरारी के पैमाने पर इसे “माइलेज किंग” कहा जा सकता है.

फरारी जैसी सुपरकार को लोग माइलेज के लिए नहीं खरीदते, बल्कि उसकी लक्ज़री, ताकतवर इंजन और स्पीड के लिए चुनते हैं. इन कारों का एवरेज 5 से 10 kmpl तक रहता है, लेकिन खरीदारों के लिए यह कभी बड़ी चिंता नहीं होती. उनके लिए मायने रखता है फरारी का एक्सपीरियंस और वो रफ्तार, जो इसे बाकी कारों से अलग बनाती है. इसलिए फरारी के मामले में सवाल ज़्यादातर “कितना देती है?” से हटकर “कितनी तेज़ चलती है?” हो जाता है.