नाली के नीचे दफन था पुराना राज, सीवर की सफाई में मिला 500 साल पुराना इतिहास

Vyborg Archaeological Discovery: कभी-कभी इतिहास ऊंचे किलों, संग्रहालयों या सबसे शाही महलों में नहीं, बल्कि उन जगहों में छिपा होता है, जहां इंसान नजर तक नहीं डालना चाहता. कुछ ऐसा ही राज तब खुला, जब मजदूर सीवर की मरम्मत कर रहे थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि, उनके पैरों के नीच 15वीं सदी का एक खोया हुआ राज दबा हुआ है. पत्थर का एक भारी ढक्कन, जो सालों तक गंदगी और अंधेरे में दबा रहा, अचानक इतिहास के पन्ने खोलने लगा. यह खोज सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं, बल्कि उस ताकतवर परिवार की कहानी है, जिसने कभी पूरे इलाके की किस्मत तय की थी.

नाली से निकला शाही निशान (A Royal Symbol Found in a Sewer)

उत्तर-पश्चिमी रूस के विबोर्ग शहर में ऐसा ही कुछ हुआ, जब विबोर्ग कैसल के सामने पानी के उस पार एक सीवर कलेक्टर की मरम्मत के दौरान पुरातत्वविदों को 15वीं सदी का एक बेशकीमती शिलाखंड मिला. जानाकारी के मुताबिक, मरम्मत के दौरान एक भारी पत्थर का ढक्कन मिला, जो देखने में आम लग रहा था, लेकिन सफाई के बाद उस पर उकेरा गया हेलमेट, पंख और ढाल साफ दिखने लगे. जांच में पता चला कि यह शक्तिशाली टॉट (Tott) परिवार का हेराल्डिक स्लैब है, जिसे एक सदी से भी ज्यादा समय से खोया हुआ माना जा रहा था.

एक ड्रॉइंग, जो सच साबित हुई (A Century-Old Sketch Comes Alive)

19वीं सदी के अंत में युवा शोधकर्ता अल्फ्रेड हैकमैन ने विबोर्ग कैसल का सर्वे किया था. उन्होंने एक अनोखे पत्थर का स्केच बनाया था, जो बाद में गायब हो गया. अब जब यह पत्थर मिला, तो उसकी नक्काशी हैकमैन के स्केच से हूबहू मेल खाती है. यह स्लैब 1450 के आसपास किले के शाही कक्षों की शोभा बढ़ाता था.

ताकत, सियासत और पत्थर की तकदीर (ancient coat of arms)

यह पत्थर डेनिश-स्वीडिश शासक एरिक एक्सेलसन टॉट से जुड़ा है, जिन्होंने 15वीं सदी में विबोर्ग कैसल को मजबूत किया था. वक्त के साथ, शाही पहचान रखने वाला यह पत्थर उपयोगिता का साधन बन गया और एक 18वीं सदी की इमारत के नीचे नाली का ढक्कन बनकर दफन हो गया...मानो इतिहास ने खुद चुप्पी ओढ़ ली हो.

जमीन के नीचे छिपे और भी किस्से (sewer discovery history)

इसी साल, शहर की एक सड़क पर खुदाई के दौरान 19वीं सदी का एक प्राचीन खंजर भी मिला, जो काकेशियन 'कामा' जैसा है. विशेषज्ञ इसे भी संग्रहालय में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं. यह खोज बताती है कि शहरों की आधुनिक जरूरतें जब इतिहास से टकराती हैं, तो दबे हुए सच सामने आते हैं. यह सिर्फ पुरातत्व नहीं, बल्कि पहचान, याददाश्त और विरासत की हिफाजत का सवाल है.

