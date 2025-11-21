पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे भारत पर हमला? नास्त्रेदमस ने की थी ये खतरनाक भविष्यवाणी!

Nostradamus Prediction: दुनिया में कई ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं, जिन्होंने तमाम तरह की सटीक भविष्यवाणी की हैं. नास्त्रेदमस का नाम उनमें सबसे ऊपर लिया जाता है, उनके अलावा बाबा वेंगा की भी कई भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं. नास्त्रेदमस ने दुनिया के कई देशों को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसमें भारत भी शामिल है. इसमें एक ऐसी भविष्यवाणी भी है, जो काफी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है. इसमें इस बात के संकेत दिए गए थे कि भारत पर उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर हमला कर सकते हैं. जब भी पाकिस्तान या फिर चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ता है तो इस भविष्यवाणी का जिक्र जरूर होता है. आइए इसका पूरा सच जानते हैं कि आखिरकार ये बात कैसे सामने आई.

कई सटीक भविष्यवाणियां

करीब 460 साल पहले ही नास्त्रेदमस ने दुनिया में होने वाली तमाम बड़ी घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी. नास्त्रेदमस ने प्रिंसेस डायना, परमाणु हमला, 9/11 हमले से लेकर हिटलर और राजीव गांधी से जुड़ी भविष्यवाणी की थी. ये तमाम भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई. उन्होंने बिना नाम लिए दुनिया के तमाम हिस्सों के लिए भविष्यवाणी की थी, जिन्हें बाद में वहां होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा गया.

भारत को लेकर भविष्यवाणी

नास्त्रेदमस ने भारत के शक्तिशाली देश बनने का भी संकेत दे दिया था. इसके अलावा भारतीय राजनीति के दुनिया पर प्रभाव का भी जिक्र उनकी भविष्यवाणी में मिलता है. हालांकि एक भविष्यवाणी ऐसी भी है, जिसे काफी खौफनाक कहा जा सकता है. दावा है कि नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी में ये भी संकेत दिया गया कि भारत पर चीन और पाकिस्तान हमला कर सकता है. इसमें बताया गया था कि चीन इस युद्ध की शुरुआत करेगा. ये भविष्यवाणी तीसरे विश्वयुद्ध को लेकर की गई थी. इसमें बताया गया कि गंगा नदी के मुहाने पर एक बड़ी जंग होगी.

कितनी सच है ये भविष्यवाणी?

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक तीसरा विश्वयुद्ध नास्तिकों और आस्तिकों के बीच होगा. इसमें फ्रांस, स्पेन और बाकी देशों का भी जिक्र है. हालांकि ये सिर्फ लोगों का एक अनुमान है, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिखा था. कई लोगों ने अपने अनुमान से इस भविष्यवाणी को डिकोड किया और ये सब बातें सामने आईं. नास्त्रेदमस ने गंगेज का नाम लिखा था, जिसे लोगों ने गंगा नदी से जोड़कर बताया गया. हालांकि फ्रांस में गंगेज नाम से एक कस्बा है, कुछ लोग भविष्यवाणी को इससे जोड़कर भी देखते हैं. कुल मिलाकर लोग अपने हिसाब से नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का विश्लेषण करते हैं और फिर इसे प्रचलित कर दिया जाता है. भारत पर चीन और पाकिस्तान के युद्ध की भविष्यवाणी भी कुछ ऐसी ही है.