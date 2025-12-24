2026 में यूरोप जंग से होगा लाल, एक बड़ा नेता मारा जाएगा...नास्त्रेदमस की डराने वाली भविष्यवाणी पढ़िए

साल 2025 को बीतने में बस चंद दिन बाकी हैं और पूरी दुनिया की नजर अब साल 2026 पर है. आंखों में उम्मीद है और दिल में यह ख्याल कि अगला साल मेरा हो जाए. लेकिन कल क्या होगा किसने जाना है? सटीक तो शायद किसी को नहीं पता लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें भविष्य दिखता है. ऐसे ही चंद लोगों में नास्त्रेदमस का नाम शुमार है जो दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता माना जाता है, ऐसा इंसान जो भविष्य की बात बता सकता था. चलिए आपको बताते हैं कि साल 2026 के लिए नास्त्रेदमस ने क्या भविष्यवाणी की थी.

क्या किसी बड़े संघर्ष की आशंका है?

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में जानने से पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि उन्होंने आज से 470 साल पहले पहेलियों में अपनी भविष्यवाणी की थी. अब उन्हीं पहेलियों का मतलब निकाला जाता है और उसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है. संडे गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार नास्त्रेदमस की पहेलियों की कई व्याख्याएं साल 2026 में दुनिया के अंदर खतरनाक जंग की ओर इशारा करती हैं. उनकी पहेलियों में युद्ध के रोमन देवता मंगल ग्रह का संदर्भ है और स्विट्जरलैंड में "खून से बहने वाले" टिसिनो क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया गया है. विश्लेषकों का सवाल है कि क्या यह पारंपरिक रूप से तटस्थ यूरोपीय क्षेत्रों में युद्ध फैलने का संकेत देता है. एक अलग पहेली में उन्होंने लिखा है कि पश्चिम "मौन में अपनी चमक खो देता है," जबकि "तीन आग" पूर्व में उठती हैं. कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह संभवतः संघर्ष के बीच, पश्चिमी देशों के हाथों से ग्लोबल पावर निकलकर पूर्वी देशों के पास जाने का संकेत देता है.

किसी बड़े नेता की हत्या होगी?

नास्त्रेदमस की कुछ पहेलियों में चिंताजनक विशिष्टताएं भी शामिल हैं. एक भविष्यवाणी में वर्णन किया गया है कि "एक महान व्यक्ति एक दिन में वज्रपात से मारा गया", जिसे आमतौर पर 2026 में एक प्रमुख वैश्विक व्यक्ति की अचानक हत्या या मृत्यु के रूप में समझा जाता है. हालांकि, नास्त्रेदमस अक्सर विनाश को आशा के साथ जोड़ते हैं. उनकी पहेलियों की कई व्याख्याएं एक "प्रकाशमानव" या एक परोपकारी व्यक्ति के उदय के साथ समाप्त होती हैं जो उथल-पुथल की अवधि के बाद नए निर्माण और आध्यात्मिक जागृति के एक नए युग की शुरुआत करता है.

कौन थे नास्त्रेदमस?

नास्त्रेदमस ने अब से तकरीबन 470 साल पहले कई भविष्यवाणियां की थीं. ये भविष्यवाणियां कई मौकों पर सच भी साबित हुईं. नास्त्रेदमस जब पैदा हुए तो उनके घरवालों ने उन्हें नाम दिया मिशेल डी नास्त्रेदम. नास्त्रेदमस 16वीं शताब्दी में फ्रांस के एक बड़े ज्योतिषी और चिकित्सक थे. लेकिन दुनिया ने उन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए जाना. नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की जब बात आती है, तो ज्यादातर लोगों की आंखें चमक उठती हैं - कुछ की डर से तो कुछ की जिज्ञासा से. ऐसा नहीं है कि नास्त्रेदमस की अधिकतर भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं लेकिन जो सही साबित हुई हैं उन्होंने पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया है. उनके फॉलोअर्स का कहना है कि अगर नास्त्रेदमस ने कुछ भविष्यवाणी की है तो उसे गौर से सुनिए.

