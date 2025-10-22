आसमान से गिरेगा आग का गोला… साल 2025 का अंत होगा खतरनाक? नास्त्रेदमस की डराने वाली भविष्यवाणी पढ़िए

साल 2025 बीतने में लगभग 2 महीने बाकी हैं और हम सब की उम्मीद यही होगी कि यह साल अच्छा-अच्छा गुजर जाए और हम नए साल में नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ प्रवेश करें. लेकिन क्या भविष्य ठीक ऐसा ही होने जा रहा है? 16वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस के अनुसार, 2025 में एक विशाल क्षुद्रग्रह (एस्ट्रॉयड) पृथ्वी से टकरा सकता है. अगर आप भविष्यवाणियों में मानते हैं तो आपने नास्त्रेदमस का नाम जरूर सुना होगा. नास्त्रेदमस को दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता माना जाता है, ऐसा इंसान जो भविष्य की बात बता सकता है.

नास्त्रेदमस ने आज से करीब 470 साल पहले ऐसी कई भविष्यवाणियां की थीं जो कई मौकों पर सच साबित हुईं. मिशेल डी नास्त्रेदम के रूप में जन्मे नास्त्रेदमस 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे. लेकिन दुनिया ने उन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए जाना. जब नास्त्रेदमस का नाम लिया जाता है, तो ज्यादातर लोगों की आंखें चमक उठती हैं - कुछ की डर से तो कुछ की जिज्ञासा से. उनके फॉलोअर्स का कहना है कि अगर नास्त्रेदमस ने कुछ भविष्यवाणी की है तो उसे गौर से सुनिए, बहुत संभव है कि वैसा ही हो जाए.

2025 के लिए नास्त्रेदमस की एस्ट्रॉयड वाली भविष्यवाणी

एक बात तो साफ है कि नास्त्रेदमस अपनी बेहद सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं. वो पहेलियों में अपनी भविष्यवाणी करके गए हैं. उन्होंने उन्हीं पहेलियों में कथित तौर पर उल्लेख किया है कि "आसमान से आग का गोला" पृथ्वी से टकरा सकता है या ग्रह के करीब आ सकता है.

सितंबर महीने की शुरुआत में, नासा ने कहा था कि एक हवाई जहाज के आकार का क्षुद्रग्रह 2025 QV9, 10 सितंबर, 2025 को पृथ्वी के करीब से गुजरा था. 10,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करते हुए, यह पृथ्वी से 1.25 मिलियन मील की दूरी से सुरक्षित रूप से गुजर गया.

क्षुद्रग्रह 2025 QV9 निकट-पृथ्वी वस्तुओं के एटेन समूह से संबंधित है, जो अक्सर पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं. हर साल कई सौ क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, जिनमें से अधिकांश सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं. नास्त्रेदमस के लेखन का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2025 बड़ी घटनाएं ला सकता है, जैसे संभावित क्षुद्रग्रह का पृथ्वी से टकराना या ब्रिटेन में प्लेग जैसा प्रकोप.

उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि 2025 इंग्लैंड के लिए कठिन हो सकता है. उन्होंने कहा कि देश को हिंसक युद्धों और एक बहुत पुराने प्लेग के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, जिसे उन्होंने दुश्मनों से भी बदतर बताया है.

भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, जिसे नास्त्रेदमस ने "दुनिया का गार्डन" कहा है, को जलवायु परिवर्तन से जुड़े खाद्य संकट और भूस्खलन गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है.

2025 बीतने में लगभग 2 महीने बाकि हैं और हर इंसान यही कामना करेगा कि नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी गलत साबित हो.

