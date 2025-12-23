मौत बन बरसेंगी 'मधुमक्खियां', खून की नदियां बहेंगी... 2026 की नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में '26' का फेर' क्या है

Nostradamus 2026 Predictions: कुछ ही दिनों में नए साल का आगाज होने वाला है. ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि 2026 कैसा रहेगा? सवालों के इसी धुंध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की रहस्यमयी भविष्यवाणी चर्चा में है. क्या साल 2026 किसी महाविनाश का गवाह बनने वाला है या फिर मानवता को मिलेगा नया मसीहा? नास्त्रेदमस ने '26' के किस फेर का जिक्र किया है, मधुमक्खियों से क्या कनेक्शन है, आइए बताते हैं.

1503 में जन्मे मिशेल द नास्त्रेदमस ने एक किताब लिखी थी- Les Prophéties. इसमें 4-4 रहस्यमय पंक्तियों में दोहे या कविताएं लिखी हैं, जिन्हें quatrains कहा जाता है. लोगों को मानना है कि इन दोहों में भविष्य के सूत्र छिपे हैं. नास्त्रेदमस के बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें अपने जन्म के सैकड़ों साल बाद होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी इस किताब में कर दी थी. लेकिन उनकी बातों इतनी घुमावदार होती है कि उनके अलग-अलग मायने निकाले जा सकते हैं.

2026 को लेकर नास्त्रेदमस ने क्या लिखा?

नास्त्रेदमस ने साल 2026 को लेकर साफ कुछ नहीं लिखा है. यहां तक कि साल 2026 का जिक्र तक नहीं किया है, लेकिन उनके '26' नंबर के दोहे को साल 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है. इस दोहे में लिखा है - I:26: 'The great swarm of bees will arise… by night the ambush…'

नास्त्रेदमस की इस कविता में "bees के महान झुंड" का जिक्र है. बी का वैसे तो शाब्दिक अर्थ मधुमक्खी होता है, लेकिन विश्लेषक नास्त्रेदमस के इन शब्दों को किसी कीड़े का हमला नहीं बल्कि कुछ और ही मान रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह 'झुंड' आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक सैन्य ड्रोन की तरफ इशारा करता है.

वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास में नेपोलियन के दौर में मधुमक्खियों को साम्राज्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता था. ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या 2026 में कोई बड़ा नेता दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप या व्लादिमीर पुतिन जैसा कोई बड़ा नेता अगले साल कुछ चौंकाने वाला कदम उठा सकता है.

खून की नदियां बहेंगी... पूर्व का उदय होगा?

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में टिसिनो (Ticino) का जिक्र करते हुए खून की नदी बहने का इशारा किया गया है. टिसिनो इस दौर में स्विट्जरलैंड का एक शांत शहर है. इसके अलावा नास्त्रेदमस ने लिखा है कि "पश्चिम की रोशनी खामोशी में खो जाएगी" और "पूर्व में तीन आग उठेंगी."

कई लोगों का मानना है कि यह पश्चिम (अमेरिका और यूरोप) की ताकत कम होने और पूर्व (एशिया) की ताकत के उदय का संकेत हो सकता है. वहीं कई लोग 'रोशनी खोने' का मतलब एआई की वजह से आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से भी जोड़कर देख रहे हैं.

किसी महान हस्ती की मौत?

नास्त्रेदमस की एक डराने वाली भविष्यवाणी में कहा गया है कि “great man struck down in a day by a thunderbolt.” लोग इसका आशय किसी महान व्यक्ति की अचानक मौत से जोड़कर देख रहे हैं. ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या 2026 में कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल दुनिया को हिलाने वाली है?

उम्मीद की किरण: 'मैन ऑफ लाइट'

अगले साल को लेकर तमाम डरावनी बातों के बीच लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है. उनकी इस उम्मीद की वजह नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में 'मैन ऑफ लाइट' का जिक्र है. लोग मान रहे हैं कि उथल-पुथल के बाद एक 'मैन ऑफ लाइट' यानी प्रकाश पुरुष का उदय होगा, जो दुनिया में नई आध्यात्मिक चेतना और शांति लेकर आ सकता है.

इन भविष्यवाणियों की सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन जिस तरह के नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को लोग सच होते हुए मानते रहे हैं, उससे उन पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कही बातें बहुत घुमावदार हैं और लोग अलग-अलग अर्थ लगाया जा सकता है.

