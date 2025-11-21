विज्ञापन
राम मंदिर की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें कितने जवान रहते हैं तैनात

Ram Mandir Security: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही यहां सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है, हर वक्त कई जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और हर चीज की निगरानी रखी जाती है.

राम मंदिर की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें कितने जवान रहते हैं तैनात
राम मंदिर में सुरक्षा

Ram Mandir Security: अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद से ही सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई दी गई थी. हजारों लोग रोजाना राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और बाकी चीजों की जिम्मेदारी सुरक्षाबलों की होती है. राम मंदिर बनने के बाद से कई बार यहां आतंकी हमले की धमकियां भी मिल चुकी हैं, इसीलिए यहां खास तरह की सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है. अब राम मंदिर में ध्वज लहराने की तैयारी हो रही है. इस भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं और तमाम बड़े अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास है. 

राम मंदिर की सुरक्षा कौन करता है?

राम मंदिर बनने के बाद से ही यूपी पुलिस को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल गई थी. यूपी पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) मंदिर परिसर में सुरक्षा का जिम्मा संभालती है, जिन्हें खुद NSG ने ट्रेनिंग दी है. यूपी पुलिस की स्पेशल फोर्स के अलावा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवान भी यहां तैनात रहते हैं. अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एनएसजी की टीमें भी पहुंचती हैं. जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो ये फोर्स यहां तैनात रहती है. अयोध्या में एंट्री के बाद से ही लोगों को कई तरह के सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, मंदिर परिसर में सुरक्षाबलों की नजर में आए बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है. 

एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु करते हैं दर्शन

राम मंदिर में रोजाना एक लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, यही वजह है कि यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 से ज्यादा जवान हमेशा तैनात रहते हैं. अयोध्या में राम मंदिर के लिए थ्री लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था है. एक लेयर मंदिर परिसर के अंदर होती है, वहीं दूसरी लेयर में बाहर के परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है. इसके बाद तीसरी और आखिरी लेयर अयोध्या की उन सड़कों पर होती है, जो राम मंदिर से जुड़ती हैं. 

2005 में आतंकी हमले की कोशिश 

अयोध्या को राम मंदिर बनने से पहले ही बेहद संवेदनशील जगहों में गिना जाता था. यहां 2005 में आतंकी हमले की कोशिश भी हुई थी. पांच आतंकियों ने यहां पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षाबलों ने उन पांचों आतंकियों को मार गिराया. इन आतंकियों के पास कई तरह के हथियार थे, जिसके चलते दो घंटे तक सुरक्षाबलों के साथ इनकी मुठभेड़ चलती रही. हालांकि वो अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए. 

