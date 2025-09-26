विज्ञापन
नेपाल में अब 16 साल के युवा भी डाल सकते हैं वोट, जानें किस देश में सबसे कम है ये उम्र

Lowest Voting Age: नेपाल में प्रदर्शन करने वाले Gen-Z नेताओं की मांग थी कि वोटिंग की उम्र को घटाया जाना चाहिए, जिसके बाद अब अंतरिम पीएम ने इसे लेकर फैसला लिया है.

नेपाल में अब 16 साल के युवा भी डाल सकते हैं वोट, जानें किस देश में सबसे कम है ये उम्र
नेपाल की अंतरिम पीएम का बड़ा फैसला

नेपाल में Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद केपी ओली की सरकार गिर गई और तमाम मंत्रियों को देश छोड़कर भागना पड़ा. इस प्रोटेस्ट ने ये बता दिया कि युवाओं की ताकत कितनी होती है. अब नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने बड़ा फैसला लेते हुए वोटिंग की उम्र को कम कर दिया है. नेपाल में अब 16 साल के युवा भी वोट डाल सकते हैं, जबकि पहले वोटिंग की उम्र 18 साल तय की गई थी. नेपाल के युवाओं के हाथों में वोट की ताकत देने के लिए ये फैसला लिया गया है. आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में वोट डालने की उम्र सबसे कम है. 

नेपाल में हुआ बदलाव

नेपाल की अंतरिम पीएम बनीं पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने आने वाले चुनावों के लिए वोटिंग नियमों में बदलाव का फैसला लिया. उन्होंने देश के नाम संबोधन में इस बात की जानकारी दी. कार्की ने ये भी बताया कि Gen-Z नेताओं की मांग के बाद ये फैसला लिया गया. इसके अलावा विदेश में रहने वाले नेपाली युवाओं को भी वोट का अधिकार देने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. 

ब्रिटेन ने किया था बदलाव

नेपाल से पहले ब्रिटेन भी ऐसा कर चुका है. कुछ ही महीने पहले ब्रिटेन की सरकार ने वोट डालने की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया था. वामपंथी लेबर पार्टी ने 2024 में हुए चुनावों के दौरान युवाओं से ये वादा किया था, जिसे जीत के बाद पूरा कर दिया गया. यहां पहले वोट डालने की उम्र 18 साल थी. 

इन देशों में भी कम है उम्र

भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे हैं, जहां वोट डालने की उम्र 18 साल है. हालांकि कुछ देशों ने इसे 17 या फिर 16 किया है. ब्राजील, जर्मनी, माल्टा, क्यूबा, अर्जेंटीना, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी 16 साल की उम्र के युवा वोट डाल सकते हैं. इनके अलावा ऐसे भी देश हैं, जहां वोटिंग की उम्र को 17 साल रखा गया है. इनमें ग्रीस, सूडान, इंडोनेशिया और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं. दुनियाभर में वोट डालने की सबसे कम उम्र 16 साल ही है. 

किस देश में सबसे ज्यादा उम्र?

दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां वोट डालने की उम्र सबसे ज्यादा रखी गई है. इसमें सबसे ऊपर संयुक्त अरब अमीरात का नाम आता है, जहां वोट डालने की उम्र 25 साल रखी गई है. इसके अलावा कई देशों में वोटिंग की लीगल उम्र 21 साल है. इनमें मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, ओमान, कैमरून, सोलोमन और लेबनान जैसे देश आते हैं. 

