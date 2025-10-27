विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान में कितनी है एक तोले सोने की कीमत? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Gold Price: सोने की कीमत भारत में लाख से पार कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में सोने का क्या भाव है. चलिए जानते हैं पाकिस्तान में सोने की कीमत का हाल.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तान में कितनी है एक तोले सोने की कीमत? जानकर हैरान रह जाएंगे आप
नई दिल्ली:

Pakistan Gold Price: सोने की कीमतों में इजाफा लगातार हो रहा है, आज के समय में सोना 1 लाख पार हो चुका है. एक आम आदमी सोना खरदने के लिए 10 बार सोचता है. लेकिन गोल्ड की कीमत की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है. भारत में सोने की कीमत 1 लाख से पार है, ऐसे में पाकिस्तान में सोने की कीमतों को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठते हैं. चलिए जानते हैं भारत में सोने की कीमत क्या है. सोने की कीमतें हर दिन बदलती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान में सोने की कीमत लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. 

मौजूदा हालात में 24 कैरेट सोने के एक तोले की कीमत लगभग लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR) के पार जा चुकी है. आज, 27 अक्टूबर 2025 को, पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने के एक तोले (11.66 ग्राम) की अनुमानित कीमत 4,30,000 रु से 4,45,000 के बीच चल रही है.

आखिर इतना सोना महंगा क्यों हुआ?

पाकिस्तान में सोने के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, इसके पीछे कई कारण देखें जाते हैं. जैसे पाकिस्तान करेंसी का कमजोर होना. सोना एक ग्लोबल कमोडिटी है, और इसकी कीमत पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में तय होती है. पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तानी रुपये (PKR) का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है.

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग महंगाई (Inflation)

पाकिस्तान में महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है. जब देश की मुद्रा (रुपया) अपना की वैल्यू कम हो जाता है तो लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ भागते हैं. सोना  हर कोई सोना खरीदने चाहता है क्योंकि ये अच्छा निवेश हैं, जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग बढ़ जाती है और बढ़ती मांग के चलते कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं.

आयात और तस्करी के मुद्दे

पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की भारी कमी है, जिससे सरकार के लिए सोने का आयात करना मुश्किल हो गया है. जब कानूनी तरीके से सोना कम आता है, तो बाजार में सोने का सप्लाई कम हो जाती है.  

ये भी पढ़ें-क्या होती है पोटाश गन, जिसे चलाने पर तान्या मित्तल के खिलाफ दर्ज हो सकता है केस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Price, Gold Price 10 Gram, Gold Price 2025, Gold Price Aaj Ka, Gold Price IBJA
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com