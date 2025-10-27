पाकिस्तान में कितनी है एक तोले सोने की कीमत? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Pakistan Gold Price: सोने की कीमतों में इजाफा लगातार हो रहा है, आज के समय में सोना 1 लाख पार हो चुका है. एक आम आदमी सोना खरदने के लिए 10 बार सोचता है. लेकिन गोल्ड की कीमत की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है. भारत में सोने की कीमत 1 लाख से पार है, ऐसे में पाकिस्तान में सोने की कीमतों को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठते हैं. चलिए जानते हैं भारत में सोने की कीमत क्या है. सोने की कीमतें हर दिन बदलती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान में सोने की कीमत लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है.

मौजूदा हालात में 24 कैरेट सोने के एक तोले की कीमत लगभग लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR) के पार जा चुकी है. आज, 27 अक्टूबर 2025 को, पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने के एक तोले (11.66 ग्राम) की अनुमानित कीमत 4,30,000 रु से 4,45,000 के बीच चल रही है.

आखिर इतना सोना महंगा क्यों हुआ?

पाकिस्तान में सोने के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, इसके पीछे कई कारण देखें जाते हैं. जैसे पाकिस्तान करेंसी का कमजोर होना. सोना एक ग्लोबल कमोडिटी है, और इसकी कीमत पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में तय होती है. पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तानी रुपये (PKR) का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है.

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग महंगाई (Inflation)

पाकिस्तान में महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है. जब देश की मुद्रा (रुपया) अपना की वैल्यू कम हो जाता है तो लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ भागते हैं. सोना हर कोई सोना खरीदने चाहता है क्योंकि ये अच्छा निवेश हैं, जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग बढ़ जाती है और बढ़ती मांग के चलते कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं.

आयात और तस्करी के मुद्दे

पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की भारी कमी है, जिससे सरकार के लिए सोने का आयात करना मुश्किल हो गया है. जब कानूनी तरीके से सोना कम आता है, तो बाजार में सोने का सप्लाई कम हो जाती है.

