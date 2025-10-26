क्या होती है पोटाश गन, जिसे चलाने पर तान्या मित्तल के खिलाफ दर्ज हो सकता है केस

What is Potash Gun: दिवाली के दिनों पर ऐसी कई खबरे सामने आई, जिसमें पोटास गन या कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई बच्चों की आंखों की रौशनी खोने की नौबत आ गई. इस गन को पूरी तरह बैन कर दिया गया, सरकार ने इस गन को पटाखें के तौर पर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया. इसी बीच Bigg Boss 19 की चर्चित कंटेस्टेंट Tanya Mittal पर इन गन के इस्तेमाल के आरोप FIR की तलवार लटकती दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने अपने एक वीडियो में पोटाश गन का इस्तेमाल किया था जो कि बैन है. चलिए जानते हैं कि आखिर ये गन बैन क्यों है और क्या होती है पोटाश गन.
पोटाश गन को कार्बाइड गन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का अवैध और देसी विस्फोटक उपकरण है. यह कोई बंदूक नहीं है, बल्कि एक कामचलाऊ उपकरण है जिसका इस्तेमाल से तेज आवाज (धमाका) पैदा करने के लिए किया जाता है. यह पोटाश गन बेहद खतरनाक होता है और इसका उपयोग अब कई जगहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, खासकर त्योहारों के दौरान. लेकिन दिवाली पर इसे पटाखें को तौर पर इस्तेमाल करते दिखे.
पोटाश गन क्या होती है और कैसे काम करती है?
ये एक लोहे की रॉड या पाइप (अक्सर PVC या आयरन पाइप को बंदूकनुमा आकार में वेल्ड करके या जोड़कर बनाया जाता है. इसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ विस्फोटक सामग्री डाली जाती है, और एक लंबा बैरल (पाइप) होता है.इसे चलाने के लिए जो गंधक यानी सल्फर और पोटाश जो पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है. ये दोनों को जब साथ में मिलाया जाता है तो एक ऑक्सीडाइडर के रूप में काम करता है.
विस्फोट कैसे होता है? (Mechanism)
जब गंधक और पोटाश के मिश्रण को पाइप के अंदर भरकर, किसी बाहरी एक लोहे की रॉड या सरिये से दबाव के कारण Friction) या चिंगारी दी जाती है, तो यह काफी तेजी से जलता है, जिससे अचानक तेज धमाका और भारी मात्रा में धुआ पैदा करता है.
