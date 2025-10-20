विज्ञापन
कैसे और कितने लाख का मिलता है एजुकेशन लोन? जान लीजिए ये नियम

एजुकेशन लोन से स्टूडेंट्स आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. यह UG, PG, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए उपलब्ध है. ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है. इसमें फीस, लाइब्रेरी, लैब, किताबें और कंप्यूटर जैसी जरूरी खर्चें भी कवर होते हैं.

नई दिल्ली:

Education Loan Limit: एजुकेशन लोन से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर सकते हैं. चाहे आप यूके में मास्टर्स करना चाहते हों या दिल्ली में डिप्लोमा कोर्स एजुकेशन लोन आपके पैसों की परेशानी को खत्म करने में मदद करता है। इसके इंटरेस्ट रेट्स 4% सालाना से शुरू होते हैं. भारत में लोन की लिमिट 50 लाख तक और विदेश में 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है. इस आर्टिकल में जानिए एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, इसके नियम क्या हैं, कौन सा बैंक कितनी ब्याज पर लोन दे रहा है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए.

एजुकेशन लोन के फायदे

सिर्फ कुछ शर्तों के तहत 100% फाइनेंसिंग उपलब्ध हो सकती है.

विदेश में पढ़ाई के लिए विशेष फॉरेक्स रेट्स मिलता है.

6 महीने से लेकर 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड होता है.

ब्याज पर टैक्स छूट 8 साल तक होता है.

ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर, किताबें, प्रोजेक्ट व अन्य जरूरी खर्च कवर होते हैं.

एजुकेशन लोन के प्रकार

1. लोकेशन के हिसाब से

डोमेस्टिक एजुकेशन लोन भारत में पढ़ाई करने के लिए मिलता है। वहीं, ओवरसीज एजुकेशन लोन विदेश में पढ़ाई के लिए होता है, जिसमें ट्यूशन, फ्लाइट और हॉस्टल या रहने के खर्च शामिल हैं.

2. कोर्स के हिसाब से

अंडरग्रेजुएट लोन UG डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट लोन PG डिग्री या मास्टर्स के लिए और करियर डेवलपमेंट लोन प्रोफेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है.

3. कॉलैटरल के हिसाब से

प्रॉपर्टी पर लोन (Loan Against Property), जो घर, जमीन, एफडी या बॉन्ड आदि पर लिया जाता है. थर्ड पार्टी गारंटी लोन जो बैंक या किसी कर्मचारी या किसी अकाउंट होल्डर की गारंटी पर मिलता है.

एजुकेशन लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • आईडी और एड्रेस प्रूफ
  • 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट की मार्कशीट
  • एडमिशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर.
  • को-अप्लिकेंट की इनकम प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट.

एजुकेशन लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें

1. सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पर जाएं और एजुकेशन लोन स्कीम चुनें.

2. एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और 'Apply Now' क्लिक करें.

3. फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज लगाएं.

4. बैंक दस्तावेज वेरिफाई करेगा और कोर्स और कॉलैटरल चेक किया जाएगा.

5. लोन अप्रूव होने पर रकम मिल जाएगी.

एजुकेशन लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें

1. बैंक के ब्रांच में जाएं.

2. फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें.

3. बैंक वेरिफिकेशन के बाद लोन अप्रूव किया जाएगा.

एजुकेशन लोन की ब्याज दरें किस बैंक में कितनी

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)- 7.1% से लेकर 13.2% तक

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)- 4% से लेकर 12.35%

केनरा बैंक- 8.1% से लेकर 11.5% तक

यूनियन बैंक- 7% से लेकर 11.5 % तक

SBI- 7.55% से लेकर 10.65% तक

IDBI बैंक- 4% से लेकर 11.5% तक

HDFC बैंक- 10.5% तक या ज्यादा

एक्सिस बैंक- 9.58% से लेकर 12.75% तक

ICICI बैंक- 10.25% से लेकर 13.75% तक

कोटक महिंद्रा बैंक- 16% तक

नोट: ब्याज दरें बैंक के नियमों के अनुसार बदल सकती हैं. लोन लेने से पहले बैंक में जरूर कंसल्ट करें.

