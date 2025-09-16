बिहार में चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख के लोन को सरकार ने इंटरेस्ट फ्री कर दिया है. यही नहीं, लोन के भुगतान के लिए मासिक किस्‍त की संख्‍या को 70 से बढ़ाकर 120 कर दिया है. यानि अगर आप बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपया लेते हैं तो आपको उसे चुकाने के लिए पूरे 10 साल मिलेंगे और कोई इंटरेस्ट भी नही देना होगा.

जी हां! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विद्यार्थियों को लेकर एक और अहम घोषणा की है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब चार लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह ब्याज मुक्त (इंटरेस्ट फ्री) होगी. सरकार ने न केवल ब्याज माफ किया है बल्कि किश्तों की संख्या भी 70 से बढ़ाकर 120 कर दी है. इसका मतलब ये है कि अब छात्रों को लिए गए कर्ज की अदायगी 10 साल में आसान किस्तों के जरिए करनी होगी.

छात्रों को क्या-क्‍या फायदे?

पहले छात्रों को लोन पर ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उस पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा. किस्तों की अवधि बढ़ने से हर महीने की EMI कम हो जाएगी. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

क्‍या है सरकार का मकसद?

नीतीश कुमार ने कहा कि इस कदम से बिहार के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा और करियर के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी छात्र को सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े.

