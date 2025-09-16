विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्‍याज ₹4 लाख, 10 साल में चुकाएं लोन

पहले छात्रों को लोन पर ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उस पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा. किस्तों की अवधि बढ़ने से हर महीने की EMI कम हो जाएगी. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्‍याज ₹4 लाख, 10 साल में चुकाएं लोन
  • बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपये तक के लोन को पूरी तरह ब्याज मुक्त कर दिया है.
  • लोन चुकाने की मासिक किस्तों की संख्या 70 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है ताकि लोन चुकाने के लिए 10 साल मिल सके.
  • ब्याज मुक्त लोन और किस्तों की अवधि बढ़ने से छात्रों को हर महीने कम EMI देकर लोन चुकाने में आसानी होगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार में चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख के लोन को सरकार ने इंटरेस्ट फ्री कर दिया है. यही नहीं, लोन के भुगतान के लिए मासिक किस्‍त की संख्‍या को 70 से बढ़ाकर 120 कर दिया है. यानि अगर आप बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपया लेते हैं तो आपको उसे चुकाने के लिए पूरे 10 साल मिलेंगे और कोई इंटरेस्ट भी नही देना होगा.  

जी हां! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विद्यार्थियों को लेकर एक और अहम घोषणा की है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब चार लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह ब्याज मुक्त (इंटरेस्ट फ्री) होगी. सरकार ने न केवल ब्याज माफ किया है बल्कि किश्तों की संख्या भी 70 से बढ़ाकर 120 कर दी है. इसका मतलब ये है कि अब छात्रों को लिए गए कर्ज की अदायगी 10 साल में आसान किस्तों के जरिए करनी होगी.

छात्रों को क्या-क्‍या फायदे?

पहले छात्रों को लोन पर ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उस पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा. किस्तों की अवधि बढ़ने से हर महीने की EMI कम हो जाएगी. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

क्‍या है सरकार का मकसद?

नीतीश कुमार ने कहा कि इस कदम से बिहार के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा और करियर के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी छात्र को सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े.

ये भी पढ़ें: PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार को तोहफा, 17 सितंबर से दौड़ेंगी वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 ट्रेनें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Student Credit Card Scheme, Student Credit Card, Bihar Education Loan, Education Loan, CM Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com