Bihar Free Education Loan: बिहार के छात्र 4 लाख तक ले सकते हैं ब्याज फ्री लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड EMI भी बढ़कर 120

Free Education Loan: बिहार में एजुकेशन लोन को 4 लाख तक फ्री कर दिया गया है. स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को 4 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा.

नई दिल्ली:

Bihar Free Education Loan: बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है जो छात्रों के लिए बहुत ही राहत भरी है. बिहार सरकार ने घोषणा की कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को हायर एजुकेशन करने में मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंस्ट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा. इससे पहले, जनरल कैटगरी के पुरुष आवेदकों को चार प्रतिशत और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर चार लाख रुपये तक का शिक्षा लोन दिया जाता था.

 स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना क्या है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अब, सभी आवेदकों के लिए लोन इंस्ट्रेस्ट फ्री होगा.'' बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना दो अक्टूबर, 2016 से लागू है. जिसकी मदद से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते थे. इतना ही नहीं लोन की EMI को भी 60 से 120 तक बढ़ा दिया गया है. "दो लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए, पुनर्भुगतान अवधि 84 मासिक किश्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किश्तें कर दी गई है. 

लोन का बोझ होगा कम

कुमार ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि इन फैसलों से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उनका बल्कि राज्य और देश का भविष्य भी आकार लेगा. इसका मतलब यह है कि अब छात्रों को लिए गए कर्ज चुकाने में 10 साल में आसान किस्तों के ज़रिए करनी होगी.

