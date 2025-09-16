Bihar Free Education Loan: बिहार के छात्र 4 लाख तक ले सकते हैं ब्याज फ्री लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड EMI भी बढ़कर 120

Bihar Free Education Loan: बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है जो छात्रों के लिए बहुत ही राहत भरी है. बिहार सरकार ने घोषणा की कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को हायर एजुकेशन करने में मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंस्ट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा. इससे पहले, जनरल कैटगरी के पुरुष आवेदकों को चार प्रतिशत और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर चार लाख रुपये तक का शिक्षा लोन दिया जाता था.

स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना क्या है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अब, सभी आवेदकों के लिए लोन इंस्ट्रेस्ट फ्री होगा.'' बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना दो अक्टूबर, 2016 से लागू है. जिसकी मदद से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते थे. इतना ही नहीं लोन की EMI को भी 60 से 120 तक बढ़ा दिया गया है. "दो लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए, पुनर्भुगतान अवधि 84 मासिक किश्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किश्तें कर दी गई है.

बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा… — Nitish Kumar (@NitishKumar) September 16, 2025

लोन का बोझ होगा कम

कुमार ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि इन फैसलों से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उनका बल्कि राज्य और देश का भविष्य भी आकार लेगा. इसका मतलब यह है कि अब छात्रों को लिए गए कर्ज चुकाने में 10 साल में आसान किस्तों के ज़रिए करनी होगी.

