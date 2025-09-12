सैलरी 8 करोड़ और काम मौत से खेलने जैसा! क्या आप करेंगे ये नौकरी?

Most Risky Job : सोचिए अगर आपको सालाना 8 करोड़ रुपए की सैलरी वाली नौकरी मिल जाए तो, यकीनन आपकी खुशी का ठिकाना न रहेगा. इतनी मोटी सैलरी सुनकर कोई भी तुरंत ‘हां' कह देगा. लेकिन हम जिस नौकरी की बात कर रहे हैं जब उसकी हकीकत सामने आती है तो लोग दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. दरअसल, ये नौकरी एक ऐसे लाइटहाउस में करनी होती है जो समंदर के बीच बना हुआ है. यहां आपको दिन-रात अकेले रहकर काम करना पड़ता है और यही इस नौकरी की सबसे बड़ी चुनौती है.

ब्रिटिश कोलंबिया का खतरनाक लाइटहाउस

ये नौकरी ब्रिटिश कोलंबिया के समुद्र तट के पास बने लाइटहाउस में है. यह लाइटहाउस किसी खूबसूरत बीच पर नहीं बल्कि समंदर के बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़ा है. चारों तरफ सिर्फ पानी, ऊंची-ऊंची लहरें और तेज हवाएं. यानी ऐसा माहौल जहां इंसान को हर वक्त डर और खतरे का एहसास हो. यहां काम करने वाले को कई दिनों तक किसी इंसानी संपर्क के बिना रहना पड़ सकता है, जो मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है.

हर वक्त खतरे से घिरी जिंदगी

इस नौकरी को दुनिया की सबसे खतरनाक और अकेली नौकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां हर पल जोखिम बना रहता है. तेज हवाएं और समंदर की ऊंची लहरें लाइटहाउस को बार-बार टकराती रहती हैं. कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि तूफान आने पर वहां रहना मौत से खेलने जैसा हो सकता है. अगर अचानक कोई इमरजेंसी हो जाए तो ज़मीन से इतनी दूरी होने की वजह से मदद पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं. यानी एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है.

सबसे बड़ी सैलरी या सबसे बड़ा रिस्क?

₹8 करोड़ सालाना सैलरी वाकई किसी सपने जैसी लगती है. लेकिन क्या यह पैसा उस डर और खतरे की भरपाई कर सकता है जो इस नौकरी में हर दिन सामने होता है? यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस ऑफर को ठुकरा देते हैं. बड़े-बड़े पैकेज मिलने के बावजूद भी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में गिना जाता है. अब सवाल आपके सामने है. क्या आप इस नौकरी का अकेलापन और खतरा झेलने की हिम्मत रखते हैं? तो अगर आपको एडवेंचर और नेचर से प्यार है, तो Boat Bluff जैसी जगहों की जॉब्स चेक कर सकते हैं. लेकिन ₹8 करोड़ का सपना अभी तो सोशल मीडिया की ही कहानी लगती है. बेहतर होगी कि इस बारे में संबंधित वेबसाइट पर जाकर जानकारी कंफर्म करें.

UP PET Answer Key 2025 : आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर, 44 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती