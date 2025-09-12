विज्ञापन

UP PET Answer Key 2025 : आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर, 44 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

UPSSSC ने UP PET 2025 की answer key जारी कर दी है. उम्मीदवार 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. रिजल्ट घोषित होने के बाद 44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

PET रिजल्ट आने के बाद 44,778 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

UP PET Answer key released : उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) 2025 की आंसर-की जारी कर दी है. यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर को राज्यभर में आयोजित हुई थी. अब आयोग ने उम्मीदवारों को 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है.

ऑनलाइन दर्ज करनी होगी आपत्ति

कमीशन ने साफ किया है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार होंगी. ऑफलाइन भेजे गए किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिफ्ट के अनुसार आंसर-की देखनी होगी और वहीं से आपत्ति दर्ज करनी होगी. इसके लिए प्रति प्रश्न ₹100 फीस रखी गई है.

रिकॉर्ड तोड़ आवेदन और उपस्थिति

इस बार PET परीक्षा के लिए 25.32 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से करीब 19.42 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए.

PET स्कोर रहेगा तीन साल तक मान्य

UPSSSC ने यह भी घोषणा की है कि PET का स्कोर जारी होने की तारीख से तीन साल तक मान्य रहेगी. इसी स्कोर के आधार पर उम्मीदवार राज्य सरकार की अलग-अलग भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे.

44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

PET रिजल्ट आने के बाद 44,778 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. इनमें सबसे अधिक पद लेखपाल (7,994) के लिए प्रस्तावित हैं. इसके अलावा –

  • टेक्निकल सर्विसेज : 5,431 पद
  • जूनियर असिस्टेंट : 4,582 पद
  • असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर : 545 पद
  • एक्साइज कॉन्स्टेबल : 564 पद
  • अन्य विभागों में हजारों पद
उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका

यानी, लाखों उम्मीदवारों के लिए अब सरकारी नौकरी पाने के बड़े अवसर सामने आने वाले हैं. हालांकि, फिलहाल सबसे जरूरी है कि अगर किसी को आंसर-की में गड़बड़ी नजर आती है, तो वह 17 सितंबर से पहले आपत्ति दर्ज कर दे. इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा.

