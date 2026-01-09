डायरेक्टर इंटरव्यू से मिल जाती हैं ये सरकारी नौकरियां, सैलरी भी है तगड़ी

कई ऐसी सरकारी नौकरी हैं जिसमें सेलेक्शन वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाता है. अगर आप भी सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है. आज हम आपको कुछ ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाता है. इस समय कई सारे सरकारी विभाग हैं जहां पर वॉक-इन इंटरव्यू चल रहा है.

इरकॉन- इंजीनियर/सिविल

इरकॉन में इंजीनियर/सिविल के दो पदों पर भर्ती निकाली गई है. बीई/बी.टेक की डिग्री जिन उम्मीदवारों के पास है, वो इन पद के लिए वॉक-इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं. 13 तारीख को वॉक-इन इंटरव्यू रखा गया है. इस नौकरी से जुड़ी अधिक जानकारी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी.- https://ircon.org/

रेलवे भर्ती- अप्रेंटिस और टेक्नीशियन

इंडियन रेलवे कई बार RRC, SECR, और ECR जैसे ज़ोन में अप्रेंटिस और टेक्निकल स्टाफ के पदों पर नौकरी निकलती है,जिसमें एग्जाम के बिना हायरिंग होती है. इस तरह की नौकरियों में सिलेक्शन: मार्क्स या इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट के जरिए होता है. वहीं बात की जाए सैलरी की तो ये कम से कम 30 हजार से शुरू होती है.

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की और से भी कई ऐसे पदों पर भर्ती निकाली जाती है जो कि बिना एग्जाम से होती है. हालांकि ये भर्तियां केवल हाई लेवल पोस्ट पर निकलती है और लाखों में सैलरी मिलती है. वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें अच्छा खासा अनुभव होता है.

इंडिया पोस्ट- ग्रामीण डाक सेवक

भारत पोस्ट विभाग समय-समय पर ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकालता है. खास बात ये है कि इन पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के बिना होती है. इस पद के लिए 10वीं पास वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं. भारत पोस्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें. जैसे ही इन पदों पर नौकरी निकले तो आवेदन कर दें.