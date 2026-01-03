बिहार पुलिस में निकली बंपर नौकरियां, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

बिहार के युवाओं के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस में हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर दें. भर्ती प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो गई है. जो कि 2 फरवरी तक चलेगी. इसलिए समय रहते आप आवेदन कर दें. जो युवक बिहार पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें ये मौका हाथ से नहीं खोना चाहिए.

कितने पदों पर होगी भर्ती

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 64 पदों पर हवलदार क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया एक महीने तक चलेगी इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अप्लाई कर दें.

क्या है योग्यता

इस पद के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल है. ये उम्र सीमा पुरुष के लिए है. वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीम 40 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी. इसके अलावा हवलदार क्लर्क के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है.

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों ही शारीरिक परीक्षा दे सकेंगे. लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. लखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा. कम अंक लाने वाले उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे. शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 अंकों की होगी. इसमें दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद शामिल है. शारीरिक परीक्षा पास करने वालों को चयन किया जाएगा.

