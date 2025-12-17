विज्ञापन
Best Light for Fog: घने कोहरे को चीरने वाली लाइट कौन सी होती है? जानें LED क्यों हो जाती है फेल

घने कोहरे में कई बार जीरो विजिबिलिटी की वजह से ड्राइविंग करना खतरनाक होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि घने कोहरे में कौन-सी लाइट सबसे बेहतर होती है. जानिए LED लाइट कोहरे में क्यों फेल हो जाती है और कौन सी लाइट असलदार हो सकती है.

Best Light for Fog: उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है. सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है. कई जगह सड़कों-हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर विजिबिलिटी जीरो है, जो ड्राइविंग सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है.ऐसे में सवाल उठता है कि कोहरे में कौन-सी लाइट सबसे बेहतर होती है और महंगी LED लाइट फेल क्यों हो जाती है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं.. 

कोहरे में क्यों फेल हो जाती है LED लाइट

1. एलईडी लाइट का कलर टेम्परेचर 6,000 केल्विन (K) के आसपास होती है, जो ज्यादा मानी जाती है. सफेद और नीली रोशनी कोहरे की बूंदों से टकराकर ज्यादा फैलती है, जिससे ग्लेयर पैदा होता है.

2. तेज एलईडी लाइट लाइट आगे देखने के बजाय ड्राइवर की आंखों में वापस चमकती है यानी इससे रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, जिससे विजिबिलिटी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है.

3. एलईडी की बीम हाई होती है. यही कारण है कि एलईडी हेडलाइट्स आमतौर पर सामने दूर तक रोशनी फेंकती हैं, जबकि कोहरे में नीचे और पास की रोशनी की जरूरत होती है.

घने कोहरे को चीरने वाली लाइट कौन-सी है?

कोहरे में सबसे ज्यादा असरदार पीली या वॉर्म येलो लाइट (Halogen) होती है, खासकर फॉग लैंप सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है. क्योंकि पीली रोशनी का वेवलेंथ (Wave Length) लंबा होता है, यह कोहरे की बूंदों से कम टकराती है. इससे रिफ्लेक्शन कम होता है, सड़क की सतह ज्यादा साफ दिखाई देती है. इसलिए पहाड़ी इलाकों, हाईवे और पुराने वाहनों में आज भी पीले फॉग लैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है.

फॉग लैंप क्यों बेहतर होते हैं

फॉग लैंप सिर्फ लाइट नहीं, बल्कि डिजाइन के कारण भी बेहतर होते हैं. ये गाड़ी के नीचे लगे होते हैं, रोशनी को सीधे सड़क पर फेंकते हैं, सामने की हवा को नहीं, बल्कि जमीन को भी रोशन करते हैं. यही वजह है कि फॉग लैंप कोहरे को चीरने में मदद करते हैं.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं

ट्रैफिक और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोहरे में लाइट की ताकत नहीं, बल्कि उसका कलर और एंगल मायने रखता है. इसी वजह से एविएशन, रेलवे और पहाड़ी इलाकों में आज भी पीली रोशनी का ही इस्तेमाल किया जाता है.

