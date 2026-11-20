यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार को हैदराबाद में मेटा के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन उनके राष्ट्रीय नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए जाने के विरोध में किया गया था.

तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, राज्य अध्यक्ष जक्कीडी शिव चरण रेड्डी के नेतृत्व में शुक्रवार को गाचीबोवली स्थित मेटा के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए. वे नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए जाने का विरोध कर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों ने इन दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा की और नारे लगाते हुए मांग की कि उनके राष्ट्रीय नेताओं के अकाउंट बहाल किए जाएं.

प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की और तोड़फोड़ करते हुए गमलों को नुकसान पहुंचाया.सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करते दिखे.

अचानक हुए प्रदर्शन से तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.प्रदर्शनकारियों ने दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए जाने की कड़ी निंदा की और उन्हें तुरंत बहाल करने की मांग की.

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'7 दिन में अकाउंट बहाल करो, वरना...'

इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि आईवाईसी के 'शेरों' ने हैदराबाद में मेटा के दफ्तर पर धावा बोल दिया.

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के अकाउंट ब्लॉक करना और स्वतंत्र आवाजों को दबाना अब बहुत हो चुका. मेटा को भारत के संविधान का पालन करना चाहिए, न कि भाजपा के आदेशों का. 7 दिनों के भीतर सभी अकाउंट से पाबंदियां हटाएं, वरना हम हर जगह आपके दफ्तर बंद करवा देंगे. सेंसरशिप बंद करें. काउंटडाउन शुरू हो गया है.

यूथ कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट से भी पाबंदियां हटाने की मांग की.उन्होंने देश भर में मेटा के दफ्तरों पर धावा बोलने और कंपनी के लिए भारत में कारोबार करना मुश्किल बनाने की धमकी दी. साथ ही, उन्होंने कानूनी लड़ाई जारी रखने का भी संकल्प लिया.

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम और मुंबई में भी मेटा के दफ्तरों के बाहर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया.

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10 मिनट में ही बहाल हो गए अकाउंट!

संगठन ने बताया कि हैदराबाद में आईवाईसी कार्यकर्ताओं के मेटा ऑफिस में घुसने के महज 10 मिनट बाद ही, भारत में आईवाईसी अध्यक्ष और प्रभारी के इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल कर दिए गए.

संगठन ने आगे कहा कि जब यूथ कांग्रेस सवाल उठाती है, तो भाजपा असहज हो जाती है. जब उनकी आवाज तेज होती है, तो मेटा पर चुनिंदा अकाउंट हटाने को लेकर सवाल उठते हैं. और जब यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरती है, तो अकाउंट अचानक बहाल हो जाते हैं. यूथ कांग्रेस को चुप नहीं कराया जा सकता.